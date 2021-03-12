Чинний заступник секретаря РНБО допомагав писати "Харківські угоди"

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Руслан Демченко брав участь у підготовці Харківських угод.

Джерело: сайт РНБО, hromadske

Деталі: З 26 лютого 2010 року по 5 березня 2014 року Демченко був заступником та першим заступником міністра закордонних справ.

Відзначається, що він як заступник міністра готував та погоджував текст Харківських угод.

Довідково: Угода фактично не надавала жодного зниження ціни на природний газ. Перед підписанням документів ціна для України була двічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тисячу кубічних метрів для України становила 179,5 долара США, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара США.

Також нею продовжувався строк перебування російського флоту в Криму.

Що було раніше: Служба безпеки перевірить чи була державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами 27 квітня 2010 року так званих "Харківських угод".

У липні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Демченка своїм радником. До того він був радником п'ятого президента Петра Порошенка, очільником офісу третього президента Віктора Ющенка та заступником керівника управління Адміністрації президента Леоніда Кучми.

На посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Демченка призначив президент Зеленський указом у червні 2020 року.

Читайте також: Договір Януковича і Медведєва про базування флоту до 2042 року. Текст документу

Дипломатична люстрація. Зелене світло "сірому кардиналу" МЗС?

"Європейський шлях" радника Порошенка. Загублений епізод

Руслан Демченко – hostis publicus дипломатичної служби?

Передісторія: