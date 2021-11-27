"Ахметова бачив по телевізору": екссиловик на пенсії заперечує причетність до держперевороту

Ексначальник ГУ МВС у Полтавській області Едуард Федосов, якого журналіст медіапроєкту Buzzfeed News вказав як одного з ймовірних організаторів державного перевороту в Україні, каже що перебуває на пенсії і свою причетність до якихось протиправних дій заперечує.

Джерело: Федосов у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Готовий прийти в будь-який правоохоронний орган, якщо це про мене йдеться. Бо йдеться про Федосова Едуарда, який мешкає в Криму, а я перебуваю в Києві. Можливо, хтось використав моє ім’я, може ще щось. Готовий пройти поліграф, якщо це про мене, навіть у присутності журналістів".

Деталі: Напередодні журналіст американського медіапроєкту Buzzfeed News Крістофер Міллер розповів про ймовірних організаторів державного перевороту в Україні. За його твердженням, спробу державного перевороту, про яку заявив 26 листопада президент Володимир Зеленський, готували "офіцер російського ФСБ та три зрадники з МВС України, які перебувають у Криму".

Відповідно до джерел Міллера, головним "куратором" є працівник ФСБ, якого звати Василь Васильович Лаптєв. Імена трьох українців: Олексій Васильєв, Василь Грицак (ексзаступник голови Державної міграційної служби) й Едуард Федосов (очільник полтавської міліції з 2011 по 2014 рік).

У розмові з УП Федосов зазначив, що з часу звільнення з лав МВС в лютому 2014 року (за власним бажанням) перебуває в Києві, востаннє був у Криму в 2012 році.

Ексміліцянт каже, що востаннє спілкувався з Грицаком по телефону у 2018-2019 роках. З іншим ексспівробітником структур МВС Олексієм Васильєвим (за даними Федосова перебуває за межами України –ред.) спілкувався по телефону кілька днів тому на різні теми.

Олігарха Ріната Ахметова бачив лише по телевізору. Федосов каже, що зі здивуванням дізнався про нібито причетність до підготовки держперевороту від друзів, які прочитали новину у ЗМІ. Федосов наголосив, що готовий надати правоохоронцям вичерпні пояснення.

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