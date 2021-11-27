Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Ахметова видел по телевизору": экс-силовик на пенсии отрицает причастность к госперевороту

Суббота, 27 ноября 2021, 13:30
Ахметова видел по телевизору: экс-силовик на пенсии отрицает причастность к госперевороту
Эдуард Федосов в 2014 году. фото с сайта «Полтавщина»

Экс-начальник ГУ МВД в Полтавской области Эдуард Федосов, которого журналист медиапроекта Buzzfeed News указал как одного из вероятных организаторов государственного переворота в Украине, говорит, что находится на пенсии и свою причастность к каким-либо противоправным действиям отрицает.

Источник: Федосов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Готов прийти в любой правоохранительный орган, если это обо мне идет речь. Потому что речь идет о проживающем в Крыму Федосове Эдуарде, а я нахожусь в Киеве. Возможно, кто-то использовал мое имя, может еще что-то. Готов пройти полиграф, если это обо мне, даже в присутствии журналистов".

Детали: Накануне журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер рассказал о предполагаемых организаторах государственного переворота в Украине. По его утверждению, попытку государственного переворота, о которой заявил 26 ноября президент Владимир Зеленский, готовили "офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму".

Согласно источникам Миллера, главным "куратором" является работник ФСБ, которого зовут Василий Васильевич Лаптев. Имена трех украинцев: Алексей Васильев, Василий Грицак (экс-замглавы Государственной миграционной службы) и Эдуард Федосов (глава полтавской милиции с 2011 по 2014 год).

В разговоре с УП Федосов отметил, что со времени увольнения из рядов МВД в феврале 2014 года (по собственному желанию) находится в Киеве, последний раз был в Крыму в 2012 году.

Экс-милиционер говорит, что последний раз общался с Грицаком по телефону в 2018-2019 годах. С другим экс-сотрудником структур МВД Алексеем Васильевым (по данным Федосова находится за пределами Украины – ред.) общался по телефону несколько дней назад на разные темы.

Олигарха Рината Ахметова видел только по телевизору. Федосов говорит, что с удивлением узнал о якобы причастности к подготовке госпереворота от друзей, прочитавших новость в СМИ. Федосов подчеркнул, что готов предоставить правоохранителям исчерпывающие объяснения.

Предыстория: 

  • На пресс-марафоне Зеленский публично заявил, что россияне совместно с некоторыми гражданами Украины пытаются устроить государственный переворот в стране и свергнуть действующую власть незаконным способом. По его словам, организаторы, якобы, пытаются втянуть Ахметова, владельца крупнейшего бизнеса в Украине, в свои планы.
  • Вскоре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия таким не занимается".
  • Вечером Ахметов прокомментировал "Украинской правде", что информация, сказання президентом, является "сплошной ложью", а он выступает за демократическую и целостную Украину с Крымом и Донбассом.
  • "Украинская правда" обратилась в СБУ с запросом, что спецслужбе известно о возможном госперевороте.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийАхметов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Зеленский
"Идем вперед": Зеленский показал видео с командующими
Зеленский забрал в Украину из Турции защитников "Азовстали"
Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Последние новости
17:32
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
Все новости...
Реклама: