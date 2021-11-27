"Ахметова видел по телевизору": экс-силовик на пенсии отрицает причастность к госперевороту

Экс-начальник ГУ МВД в Полтавской области Эдуард Федосов, которого журналист медиапроекта Buzzfeed News указал как одного из вероятных организаторов государственного переворота в Украине, говорит, что находится на пенсии и свою причастность к каким-либо противоправным действиям отрицает.

Источник: Федосов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Готов прийти в любой правоохранительный орган, если это обо мне идет речь. Потому что речь идет о проживающем в Крыму Федосове Эдуарде, а я нахожусь в Киеве. Возможно, кто-то использовал мое имя, может еще что-то. Готов пройти полиграф, если это обо мне, даже в присутствии журналистов".

Детали: Накануне журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер рассказал о предполагаемых организаторах государственного переворота в Украине. По его утверждению, попытку государственного переворота, о которой заявил 26 ноября президент Владимир Зеленский, готовили "офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму".

Согласно источникам Миллера, главным "куратором" является работник ФСБ, которого зовут Василий Васильевич Лаптев. Имена трех украинцев: Алексей Васильев, Василий Грицак (экс-замглавы Государственной миграционной службы) и Эдуард Федосов (глава полтавской милиции с 2011 по 2014 год).

В разговоре с УП Федосов отметил, что со времени увольнения из рядов МВД в феврале 2014 года (по собственному желанию) находится в Киеве, последний раз был в Крыму в 2012 году.

Экс-милиционер говорит, что последний раз общался с Грицаком по телефону в 2018-2019 годах. С другим экс-сотрудником структур МВД Алексеем Васильевым (по данным Федосова находится за пределами Украины – ред.) общался по телефону несколько дней назад на разные темы.

Олигарха Рината Ахметова видел только по телевизору. Федосов говорит, что с удивлением узнал о якобы причастности к подготовке госпереворота от друзей, прочитавших новость в СМИ. Федосов подчеркнул, что готов предоставить правоохранителям исчерпывающие объяснения.

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