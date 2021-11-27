Богдан звинуватив Зеленського у брехні

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан звинуватив президента Володимира Зеленського у брехні щодо ряду його заяв на пресконференції 26 листопада.

Джерело: Богдан у Facebook

Дослівно: "Ви збрехали, що я приводив до Вас Юрія Бутусова (його привів до Вас покійний Сергій Нижній).

Ви збрехали, що Руслан Рябошапка був адвокатом Коломойського (Руслан взагалі ніколи не був адвокатом, в цьому випадку адвокатом був я).

Ви збрехали, що генерал Бурба відповідав за транспорт Майдану (повірте, я перевірив, і він не відповідав ні за транспорт Майдану, ні за транспорт проти Майдану)".

Що передувало: На пресконференції у п'ятницю Зеленський, зокрема, сказав Бутусову: "Коли я став президентом, ми з вами зустрічалися у студії "Кварталу 95" і вас до мене привів товариш Богдан. Він сказав: "Ось людина, котра працювала на Ігоря Валерійовича Коломойського і Корбана, коли ті захищали Дніпропетровську область"".

"Там сидів товариш Рябошапка, який був адвокатом Коломойського, це потім він почав виступати і говорити: "На яких ми олігархів працюємо". А я сказав: "Мені байдуже, на кого ви працювали, давайте робити сильну команду", - додав Зеленський.

Президент також назвав ексглаву ГУР Василя Бурбу "СБівцем", який керував блокуванням транспорту на Майдані.

Передісторія:

У лютому 2014 року депутат Геннадій Москаль представив документи, отримані за допомоги працівників СБУ та МВС, у яких згадується ім'я Бурби. Однак достовірність цих документів не була підтверджена.

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