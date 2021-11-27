Богдан обвинил Зеленского во лжи

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан обвинил президента Владимира Зеленского во лжи относительно ряда его заявлений на пресс-конференции 26 ноября.

Источник: Богдан в Facebook

Дословно: "Вы соврали, что я приводил к Вам Юрия Бутусова (его привел к Вам покойный Сергей Нижний).

Вы соврали, что Руслан Рябошапка был адвокатом Коломойского (Руслан вообще никогда не являлся адвокатом, в этом случае адвокатом был я).

Вы соврали, что генерал Бурба отвечал за транспорт Майдана (поверьте, я проверил, и он не отвечал ни за транспорт Майдана, ни за транспорт против Майдана)".

Что предшествовало: На пресс-конференции в пятницу Зеленский, в частности, сказал Бутусову: "Когда я стал президентом, мы с вами встречались в студии "Квартала 95" и вас ко мне привел товарищ Богдан. Он сказал: "Вот человек, работавший на Игоря Валерьевича Коломойского и Корбана, когда те защищали Днепропетровскую область"".

"Там сидел товарищ Рябошапка, который был адвокатом Коломойского, это потом он начал выступать и говорить: "На каких мы олигархов работаем". А я сказал: "Мне все равно, на кого вы работали, давайте делать сильную команду"", - добавил Зеленский.

Президент также назвал эксглаву ГУР Василия Бурбу "СБушником", который руководил блокировкой транспорта на Майдане.

Предыстория:

В феврале 2014 депутат Геннадий Москаль представил документы, полученные при помощи работников СБУ и МВД, в которых упоминается имя Бурбы. Однако подлинность этих документов не была подтверждена.

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