Зеленський про ексглаву розвідки Бурбу: Авантюрист і дріб’язкова людина

Президент Володимир Зеленський заявив, що ексголова Головного управління розвідки Василь Бурба людина попереднього глави держави Петра Порошенка, "авантюрист і аферист", котрий хотів його дискредитувати.

Джерело: глава держави під час прес-марафону 26 листопада

Пряма мова: "Ви розумієте – це авантюрист і аферист… Я ніколи не хотів говорити про нього так.

Але зараз, коли його звільнили, ну, дріб’язкова людина, котра робить ремонти у Кончі за 11 мільйонів, СБУшник, котрий блокував все пропонує мені ковід…

Я зробив висновки і хотів звільнити цю людину. Після цього об’являється, звичайно ж, Петро Олексійович, який за усім цим стоїть. Він хотів розколу наших відносин із США".

Деталі: Про Бурбу президент заговорив, коментуючи спецоперацію щодо вагнерівців. За його словами, ця спецоперація від початку була під назвою "Бурба".

На думку Зеленського, спецоперація була непродуманою та націленою на те, щоб зіпсувати відносини України зі США та Туреччиною, тому що президент Туреччини Реджеп Ердоган не знав про операцію, а для польоту мали використати літак турецьких авіаліній. На борту літака мали бути не лише вагнерівці, а й інші цивільні пасажири.

Він додав, що глава офісу президента Андрій Єрмак не давав жодних вказівок Бурбі щодо переносу операції. Президент сказав, що Бурба напряму підпорядковувався лише йому та міністру оборони.

Зеленський заявив, що Бурба від початку не влаштовував його на посаді глави розвідки через погану репутацію та зв'язок із СБУ і він хотів його звільнити. Президент називає його "СБівцем", котрий керівав блокуванням транспорту на Майдані.

За словами Зеленського, після революції Порошенко вирішив зберегти Бурбу біля себе і дав йому посаду глави розвідки, хоча у Бурби і не було досвіду у розвідувальній роботі.

Про причетність Бурби до "зачистки" Майдану раніше йшлось у документах, оприлюднених Геннадієм Москалем як нібито плани СБУ. Вони містяться в матеріалах слідства щодо вбивств на Майдані. Водночас, Бурба не є там підозрюваним.

Бурба, за словами Зеленського, хотів зберегти посаду і на одній із нарад презентував йому "оперативну інформацію" щодо ковіду: "хто придумав формулу ковіду і навіть формулу вакцини".

Пряма мова: "Він запропонував мені передати цю інформацію Російській Федерації або китайським колегам. Це була операція я впевненний від "товариша Пєті", тому що у нас тільки тоді почалися відносини США і з'явився потужний партнер - Туреччина...

Ми ж не ідіоти. Він мені запропонував це передати і навіть публічно про це заявити. Я не знаю за кого він нас прийняв, але у цей момент стало зрозуміло, що товариш просто хоче запустити, як кажуть розвідники, торпеду".

Глава країни також додав, що передавав інформацію Бурби щодо ковіду медикам, але вони відповіли, що це - "повний нуль".

Крім того, президент заявив, що в одній із держрезиденцій, поруч із тією, якою зараз користується Зеленський, проживав Бурба і зробив там ремонт за 11 млн.

Бурбу Зеленський називає "бізнесменом", котрий торгував інформацією.

Передісторія:

29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера", згодом їх видали Росії. За інформацією УП, українські спецслужби готували масштабну операцію з затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, але операція зірвалась після того, як силовики доповіли про неї Офісу президента.

У Bellingcat не знайшли доказів, що голова Офісу президента України телефонував самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, щоби попередити про прибуття до країни бойовиків ПВК "Вагнер".

Колишній голова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що Андрій Єрмак від імені глави держави Володимира Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".

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