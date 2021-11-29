Лікарі діагностували у Саакашвілі ПТСР

За оцінками президента центру "Емпатія" Маріам Джишкаріані, у третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі є симптоми психічного розладу, але не такі, щоб завадити йому з'явитися на судовий процес.

Джерело: Джишкаріані, цитує "Грузия Online"

Пряма мова: "За попередніми результатами, які я можу повідомити, підтверджується синдром посттравматичного стресового розладу, що має зв'язок із фактом тортур у в'язниці та в системі, є також неврологічна симптоматика.

Ви знаєте, що йдеться про енцефалопатію, яка є результатом голодування. Пацієнту потрібне стаціонарне мультидисциплінарне лікування-реабілітація.

Рішення про судовий процес він прийме сам, у нього немає такого психічного розладу, щоб він не зміг з'явитися до суду. Рішення у зв'язку з цим він ухвалює сам".

Деталі: судовий процес Міхеїла Саакашвілі призначено на 29 листопада.

Наразі невідомо, чи дасть пенітенціарна установа можливість Саакашвілі бути присутнім на засіданні суду.

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