Лікарі діагностували у Саакашвілі ПТСР
За оцінками президента центру "Емпатія" Маріам Джишкаріані, у третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі є симптоми психічного розладу, але не такі, щоб завадити йому з'явитися на судовий процес.
Джерело: Джишкаріані, цитує "Грузия Online"
Пряма мова: "За попередніми результатами, які я можу повідомити, підтверджується синдром посттравматичного стресового розладу, що має зв'язок із фактом тортур у в'язниці та в системі, є також неврологічна симптоматика.
Ви знаєте, що йдеться про енцефалопатію, яка є результатом голодування. Пацієнту потрібне стаціонарне мультидисциплінарне лікування-реабілітація.
Рішення про судовий процес він прийме сам, у нього немає такого психічного розладу, щоб він не зміг з'явитися до суду. Рішення у зв'язку з цим він ухвалює сам".
Деталі: судовий процес Міхеїла Саакашвілі призначено на 29 листопада.
Наразі невідомо, чи дасть пенітенціарна установа можливість Саакашвілі бути присутнім на засіданні суду.
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Передісторія:
- 20 листопада затриманого Саакашвілі етапували з в’язниці до війського шпиталю в місті Горі, після чого політик відразу припинив 50-денне голодування.
- У жовтні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна намагатиметься допомогти своєму громадянину Саакашвілі й перевезти його до української в’язниці. Однак влада Грузії додала, що Саакашвілі проведе у в’язниці щонайменше 6 років, й Україні його передавати не збираються.
- Проти колишнього президента Грузії ведуть кілька кримінальних проваджень. В одному з них 28 червня 2018 року Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.
- Цього року проти нього відкрили кримінальне провадження в незаконному перетині державного кордону.