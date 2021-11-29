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Врачи диагностировали у Саакашвили ПТСР

Понедельник, 29 ноября 2021, 03:48
СААКАШВИЛИ, ФОТО С ФЕЙСБУК

По оценкам президента центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у третьего президента Грузии Михеила Саакашвили есть симптомы психического расстройства, но не такие, чтобы помешать ему явиться на судебный процесс.

Источник: Джишкариани, цитирует "Грузия Online"

Прямая речь: "По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что имеет связь с фактом пыток в тюрьме и в системе, есть также неврологическая симптоматика.

Вы знаете, что речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки. Пациенту требуется стационарное мультидисциплинарное лечение-реабилитация.

Решение о судебном процессе он примет сам, у него не отмечается такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд. Решение в связи с этим он принимает сам".

Детали: Судебный процесс Михеила Саакашвили назначен на 29 ноября.

На данный момент неизвестно, даст ли пенитенциарное учреждение возможность Саакашвили присутствовать на заседании суда.

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Предыстория: 

  • 20 ноября задержанного Саакашвили этапировали из тюрьмы в военный госпиталь в городе Гори, после чего политик сразу прекратил 50-дневную голодовку.
  • В октябре министр юстиции Денис Малюска заявил, что Украина будет пытаться помочь своему гражданину Саакашвили и перевезти его в украинскую тюрьму. Однако власти Грузии ответили, что Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет, и Украине его передавать не собираются.
  • Против бывшего президента Грузии ведут несколько уголовных производств. В одном из них 28 июня 2018 Михеила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
  • В этом году против него открыли уголовное производство в незаконном пересечении государственной границы.

Темы: СаакашвилиГрузиясуд
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