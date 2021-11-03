Ще одна фальшива "Дія": кіберполіція викрила 17-річного "умільця" на підробці

Правоохоронці викрили 17-річного юнака, який створив імітовану веб-версію додатку "Дія, яка дозволяла оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або фальшиве посвідчення водія.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook

Пряма мова: "Багаті талантами українці. Шкода, що свої здібності використовують в злочинних цілях. Минулого тижня ми обговорювали юного умільця, який створив фейкову "Дію". Як виявилося, він такий не один.

Кіберполіція у Харкові викрила 17-річного хлопця, який не просто підробив "Дію", а й створив найбільший канал розповсюдження підробки. На його телеграм-бот і канал, які вже заблоковані, було підписано понад 20 тисяч осіб".

Деталі: Голова НПУ конкретизує, що через чати можна було за 200 грн отримати доступ до фейкової Дії, а 300 грн – оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19, а за 100 грн – фальшиве посвідчення водія.

За словами Клименка, система працювала за концептуально новою схемою: дані користувачів зберігалися на сервері, що генерував імітуючу веб-сторінку додатку "Дія", і там можна було змінювати будь-яку інформацію про себе.

Крім цього, веб-платформа відображала підробний QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку його успішної валідації.

Пряма мова: "Визнаю, це чудова робота юного хакера. І навіть наша публікація виглядає як своєрідна реклама його навичок. Але принцип невідворотності покарання має працювати: він порушив закон, спекулюючи на складній ситуації в державі, тож має понести відповідне покарання".

Додатково: Прессекретар голови НПУ Мар'яна Рева уточнила УП, що 2 листопада за місцем проживання зловмисника пройшли обшуки, у справі буде призначено експертизи.

Поліція відкрила кримінальне провадження за чт. 325 Кримінального кодексу "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням".

Передісторія: