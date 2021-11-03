Ще одна фальшива "Дія": кіберполіція викрила 17-річного "умільця" на підробці
Правоохоронці викрили 17-річного юнака, який створив імітовану веб-версію додатку "Дія, яка дозволяла оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або фальшиве посвідчення водія.
Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook
Пряма мова: "Багаті талантами українці. Шкода, що свої здібності використовують в злочинних цілях. Минулого тижня ми обговорювали юного умільця, який створив фейкову "Дію". Як виявилося, він такий не один.
Кіберполіція у Харкові викрила 17-річного хлопця, який не просто підробив "Дію", а й створив найбільший канал розповсюдження підробки. На його телеграм-бот і канал, які вже заблоковані, було підписано понад 20 тисяч осіб".
Деталі: Голова НПУ конкретизує, що через чати можна було за 200 грн отримати доступ до фейкової Дії, а 300 грн – оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19, а за 100 грн – фальшиве посвідчення водія.
За словами Клименка, система працювала за концептуально новою схемою: дані користувачів зберігалися на сервері, що генерував імітуючу веб-сторінку додатку "Дія", і там можна було змінювати будь-яку інформацію про себе.
Крім цього, веб-платформа відображала підробний QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку його успішної валідації.
Пряма мова: "Визнаю, це чудова робота юного хакера. І навіть наша публікація виглядає як своєрідна реклама його навичок. Але принцип невідворотності покарання має працювати: він порушив закон, спекулюючи на складній ситуації в державі, тож має понести відповідне покарання".
Додатково: Прессекретар голови НПУ Мар'яна Рева уточнила УП, що 2 листопада за місцем проживання зловмисника пройшли обшуки, у справі буде призначено експертизи.
Поліція відкрила кримінальне провадження за чт. 325 Кримінального кодексу "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням".
Передісторія:
- В кінці жовтня міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров повідомив, що шахраї створили фейкову програму "Дія" для Android, де можна редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію. За словами міністра, той, хто купує такі "сервіси", може потрапити під статтю "підробка документів".
- Кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку цифрових послуг: програмне забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного застосунку "Дія", створив 21-річний чоловік.
- Федоров запропонував відправити викритого зловмисника в ІТ-сферу на виправні роботи. Пізніше молодому чоловіку запропонували стажуватися у Міністерстві цифрової трансформації, але повідомлялось, що хакер все одно відповідатиме за підробку.