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Семенченко натякає, що СБУ могла напасти на його дружину: були погрози

Середа, 3 листопада 2021, 16:42
Семенченко натякає, що СБУ могла напасти на його дружину: були погрози
Наталя Музика та Семен Семенченко, фото з Facebook Natalka Muzyka

Колишній нардеп Семен Семенченко заявляє, що перед врученням підозри його дружині надходили погрози, жінка була травмована – і він не виключає, що до цього причетна Служба безпеки України, яка перед тим шантажувала його можливістю нападу на родину.

Джерело: пост Семена Семенченка у Facebook і коментар Наталі Музики, переданий "Українській правді"

Пряма мова Семенченка: "Півроку підручні Баканова намагалися добитися від мене потрібних свідчень, без яких сфальсифікована ними справа розсипалася на очах. Безрезультатно.

Тоді начальник Київського главку СБУ, його заступник та начальник слідчого відділу почали шантажувати мене тим, що на мою родину може бути скоєно напад. І запропонували охорону СБУ та "співпрацю". Я знову відмовився. 

Після цього в справі з'явилися свідчення, що Наталя – мій "спільник", який координує діяльність "НЗФ Семенченка – Шевченка", а вказівки отримує у мене на побаченнях у ІТТ СБУ. Я знову надіслав шантажистів за відомою адресою.

Тоді на телефон моєї дружини Наталії почали надходити погрози від так званих "свідків звинувачення" – штатних стукачів ФСБУ. 

А два тижні тому в результаті нібито "падіння із залізних сходів" моя дружина отримала перелом носа, кількох кісток обличчя та струс середньої тяжкості. Тиждень тому вона була прооперована – очне дно фактично довелося збирати частинами. 

Цього покидькам здалося мало і сьогодні СБУ вручило підозру моїй дружині, матері моїх трьох дітей. 

Це спроба прив'язати мою дружину підозрою, щоб вона не змогла організовувати людей на мою підтримку, та тиск на мене". 

Деталі: Колишній боєць і політик показав фото жінки з травмою ока й саднами на обличчі. 

 

За словами Семенченка, голова СБУ "перейшов усі кордони і показав, що ні в нього, ні в його замовників з Офісу президента немає ні совісті ні честі". 

На його думку, це "чисто російський ФСБшний стиль".

"Баканов, Єрмак та Зеленський перейшли усі кордони. І моральні, і людські. Ви прорахувалися нелюди. Вам не зламати ні мене, ні мою родину", – заявив Семенченко.

Наталя Музика уточнила УП, що "офіційно висновок щодо падіння "я за щось зачепилася", але важко за щось зачепитися на щоденному маршруті".

Жінка каже, що після падіння втратила свідомість і не може стверджувати точно, що її штовхнули. У той же час, вона не вірить у збіг і каже, що "зазвичай не падає зі сходів, тим паче головою донизу".

За її словами, погрожували свідки у справі Семена Семенченка – "позаштатні агенти СБУ" Надірадзе, Мелія та Доберман. Погрози надходили неодноразово. Щодо Роланда Мелії вона навіть написала заяву до поліції у липні.

Ці "свідки" схиляють людей не ходити до судів та шукають тих, хто дав би свідчення на Семенченка, серед його кола, стверджує Музика.

Вона підозрює СБУ, тому що від них постійно йдуть погрози її посадити як ватажка НЗФ Семенченка – "і всі погрози реалізуються: і з фізичної частини, і з юридичної".

За словами Музики, начальник Київського главку заявляв, що "ми перейдемо будь-яку межу"

Вона також стверджує, що за нею та її квартирою "постійно стежать співробітники СБУ".

Також їй неодноразово пропонували "подумати про дітей" та не допомагати Семенченку. Особливо це посилилося після маршу з дітьми на підтримку Семена Семенченка до Офісу президента та матеріалу на УП.

"Так, за мною було постійне стеження. Так, я пов'язую це з СБУ та їх незаконними методами тиску на Семена Семенченка. Співпадінь не буває", – заявила Наталія.

У СБУ назвали звинувачення подружжя маніпуляцією.

Цьому передувало: Служба безпеки України оголосила дружині екснардепа Семена Семенченка – Наталії Музиці – підозру в розкраданні коштів з рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас" у 2015 році.

Передісторія:

  • Семен Семенченко – колишній комбат відомого добровольчого батальйону "Донбас" – був активним героєм новин на початку війни на Сході. Перебуваючи на посаді нардепа Семенченко був одним із постійних ньюзмейкрів у 2017 році, як один із очільників блокади ОРДЛО, а потім – протестів під Верховною Радою, так званого "МіхоМайдану".
  • Навесні 2021 року Семенченко став підозрюваним у злочинах (у справі про створення незаконної ПВК та щодо обстрілу телеканалу "112-Україна") Нині колишній народний обранець і комбат перебуває під арештом без права застави.
  • За даними УП, Семенченко кілька років співпрацював з Головним управлінням розвідки.

Знати більше: "Мені обіцяли, що "беспредела" не буде. Обманули". Семенченко з ізолятора СБУ про "справу ПВК"

Між партизанами і спецслужбами. Як пов'язані між собою "справа Семенченка", білоруські революціонери та українська розвідка

Українська правда, доповнено

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Теми: СеменченкоСБУБакановЗеленський
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