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СБУ назвала маніпуляціями звинувачення Семенченка

Середа, 3 листопада 2021, 19:29
Вручення підозри Наталі Музиці, фото СБУ

Служба безпеки України називає маніпуляціями заяви Семена Семенченка та його дружини Наталі Музики щодо можливого нападу на неї з боку представників СБУ.

Джерело: коментар пресслужби СБУ

Дослівно: "Наразі ми спостерігаємо спроби викривити інформацію стосовно дій правоохоронців під час вручення підозри дружині Семена Семенченка за розкрадання коштів з рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас".

Зокрема, в соціальних мережах було опубліковано фото даної особи з наявністю травм обличчя, а сам Семенченко натякав про причетність СБУ до їх появи.

Такі заяви є нічим іншим, як черговою спробою інформаційної маніпуляції, та жодним чином не відповідають дійсності".

Деталі: Зважаючи на суспільний резонанс, пресслужба СБУ з дозволу слідчих оприлюднила фотографії з вручення підозри Наталі Музиці 3 листопада. 

 

"На ньому чітко видно, що жінка перебуває у хорошому фізичному стані, без жодних ознак ушкоджень. Тому закликаємо ЗМІ та громадськість не реагувати на маніпуляції та провокації, а перевіряти факти", – заявили в СБУ.

 

Цьому передувало: Служба безпеки України оголосила дружині екснардепа Семена Семенченка – Наталії Музиці – підозру в розкраданні коштів з рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас" у 2015 році.

Семен Семенченко заявив, що перед врученням підозри його дружині надходили погрози, жінка була травмована – і він не виключає, що до цього причетна Служба безпеки України, яка перед тим шантажувала його можливістю нападу на родину.

Подружжя заявляє про стеження та погрози СБУ, дивне "падіння" Наталі 2 тижні тому, а також звинувачують Івана Баканова у виконанні "замовлення" з Офісу президента щодо Семенченка.

Музика каже, що після падіння втратила свідомість і не може стверджувати точно, що її штовхнули. У той же час, вона не вірить у збіг і каже, що "зазвичай не падає зі сходів, тим паче головою донизу".

Передісторія:

  • Семен Семенченко – колишній комбат відомого добровольчого батальйону "Донбас" – був активним героєм новин на початку війни на Сході. Перебуваючи на посаді нардепа Семенченко був одним із постійних ньюзмейкрів у 2017 році, як один із очільників блокади ОРДЛО, а потім – протестів під Верховною Радою, так званого "МіхоМайдану".
  • Навесні 2021 року Семенченко став підозрюваним у злочинах (у справі про створення незаконної ПВК та щодо обстрілу телеканалу "112-Україна") Нині колишній народний обранець і комбат перебуває під арештом без права застави.
  • За даними УП, Семенченко кілька років співпрацював з Головним управлінням розвідки.

Знати більше"Мені обіцяли, що "беспредела" не буде. Обманули". Семенченко з ізолятора СБУ про "справу ПВК"

Між партизанами і спецслужбами. Як пов'язані між собою "справа Семенченка", білоруські революціонери та українська розвідка

Українська правда
Теми: СБУСеменченко


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