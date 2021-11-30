Лероса викликали на допит якраз на той час, коли Зеленський виступатиме в Раді
Вівторок, 30 листопада 2021, 12:23
Нардепа Гео Лероса, який раніше показував середній палець президенту Володимиру Зеленському, викликали на допит до Державного бюро розслідування якраз на той час, коли глава держави виступатиме у парламенті.
Джерело: Лерос у Facebook, речниця ДБР Ольга Чиканова у коментарі УП
Пряма мова Лероса: "С**и з ДБР спеціально викликають мене на допит на 1 грудня, щоб я не був присутнім на посланні Зеленського!
Мої адвокати цього дня не можуть бути присутніми, у них на той час інші суди".
Деталі: Речниця ДБР підтвердила "Українській правді" цю інформацію.
Нагадаємо: 1 грудня Верховна Рада заслухає щорічне звернення президента про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Передісторія:
- 4 листопада народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показав середній палець Зеленському.
- Регламентний комітет Верховної Ради одноголосно рекомендував парламенту позбавити нардепа Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях.
- Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко закликав депутатів дотримуватися "правової та поведінкової культури" під час виступу Зеленського.
Українська правда