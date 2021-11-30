Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лероса викликали на допит якраз на той час, коли Зеленський виступатиме в Раді

Вівторок, 30 листопада 2021, 13:23
лерос показує непристойний жест зеленському в РАДІ, скриншот

Нардепа Гео Лероса, який раніше показував середній палець президенту Володимиру Зеленському, викликали на допит до Державного бюро розслідування якраз на той час, коли глава держави виступатиме у парламенті.

Джерело: Лерос у Facebook, речниця ДБР Ольга Чиканова у коментарі УП

Пряма мова Лероса: "С**и з ДБР спеціально викликають мене на допит на 1 грудня, щоб я не був присутнім на посланні Зеленського!

Мої адвокати цього дня не можуть бути присутніми, у них на той час інші суди".

Деталі: Речниця ДБР підтвердила "Українській правді" цю інформацію.

 
документ оприлюднив лерос у соцмережах

Нагадаємо: 1 грудня Верховна Рада заслухає щорічне звернення президента про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Гео Лерос ЗеленськийДБРдопит


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За час пандемії в Україні від Covid одужали 3 мільйони осіб, померли 87,6 тисячі

Головні новини четверга і ночі: вихід областей з "червоної" зони, заява Лаврова

Двері поки що зачинені – Кулеба про приєднання України до НАТО

Реакція на санкції: у Лукашенка закликали "європейських політиків схаменутися"

Кличко назвав нові ціни на проїзд у громадському транспорті Києва

Венедіктова знайшла більше 200 справ на бізнес Ахметова

Усі новини...
Гео Лерос
Виступ Зеленського у Раді: Корнієнко закликав нардепів поводитися культурно
Леросу обрали запобіжний захід
На все воля Банкової. Як справи Трухіна і Лероса викривають вибірковість "посадок" Зеленського
Останні новини
10:15
SpaceX вивела на орбіту ще 48 супутників Starlink і два розвідника BlackSky
10:13
На захід України сунуть заметілі – помаранчевий рівень небезпеки
09:55
У Кривому Розі через обвал у шахті загинув гірник
09:44
відеоНа Київщині викрили незаконний видобуток 500 тисяч тонн піску на 100 мільйонів
09:29
Конгрес США ухвалив "тимчасові витрати", щоб уникнути "шатдауну"
09:29
В ОПУ розповіли, чому "тисячу Зеленського" не дадуть живими грошима
08:44
Британія ввела санкції проти "Беларуськалію" і білоруських пропагандистів
08:31
37% дорослих українців повністю щеплені проти Covid-19 
08:24
За час пандемії в Україні від Covid одужали 3 мільйони осіб, померли 87,6 тисячі
08:00
Головні новини четверга і ночі: вихід областей з "червоної" зони, заява Лаврова
Усі новини...