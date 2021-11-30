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Лероса викликали на допит якраз на той час, коли Зеленський виступатиме в Раді

Вівторок, 30 листопада 2021, 12:23
Лероса викликали на допит якраз на той час, коли Зеленський виступатиме в Раді
лерос показує непристойний жест зеленському в РАДІ, скриншот

Нардепа Гео Лероса, який раніше показував середній палець президенту Володимиру Зеленському, викликали на допит до Державного бюро розслідування якраз на той час, коли глава держави виступатиме у парламенті.

Джерело: Лерос у Facebook, речниця ДБР Ольга Чиканова у коментарі УП

Пряма мова Лероса: "С**и з ДБР спеціально викликають мене на допит на 1 грудня, щоб я не був присутнім на посланні Зеленського!

Мої адвокати цього дня не можуть бути присутніми, у них на той час інші суди".

Деталі: Речниця ДБР підтвердила "Українській правді" цю інформацію.

 
документ оприлюднив лерос у соцмережах

Нагадаємо: 1 грудня Верховна Рада заслухає щорічне звернення президента про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Гео Лерос ЗеленськийДБРдопит
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