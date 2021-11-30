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Лероса вызвали на допрос как раз на то время, когда Зеленский будет выступать в Раде

Вторник, 30 ноября 2021, 13:23
лерос показывает неприличный жест зеленскому в РАДе, скриншот

Нардепа Гео Лероса, ранее показывавшего средний палец президенту Владимиру Зеленскому, вызвали на допрос в Государственное бюро расследования как раз в то время, когда глава государства будет выступать в парламенте.

Источник: Лерос в Facebook, спикер ДБР Ольга Чиканова в комментарии УП

Прямая речь Лероса: "С**и из ДБР специально вызывают меня на допрос на 1 декабря, чтобы я не присутствовал на послании Зеленского!

Мои адвокаты в этот день не могут присутствовать, у них в то время другие суды".

Детали: Представитель ДБР подтвердила "Украинской правде" эту информацию.

 
документ опубликовал лерос в соцсетях

Напомним: 1 декабря Верховная Рада заслушает ежегодное обращение президента о внутреннем и внешнем положении Украины.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Гео Лерос ЗеленскийГБРдопрос
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