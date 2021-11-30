Лероса вызвали на допрос как раз на то время, когда Зеленский будет выступать в Раде
Вторник, 30 ноября 2021, 13:23
Нардепа Гео Лероса, ранее показывавшего средний палец президенту Владимиру Зеленскому, вызвали на допрос в Государственное бюро расследования как раз в то время, когда глава государства будет выступать в парламенте.
Источник: Лерос в Facebook, спикер ДБР Ольга Чиканова в комментарии УП
Прямая речь Лероса: "С**и из ДБР специально вызывают меня на допрос на 1 декабря, чтобы я не присутствовал на послании Зеленского!
Мои адвокаты в этот день не могут присутствовать, у них в то время другие суды".
Детали: Представитель ДБР подтвердила "Украинской правде" эту информацию.
Напомним: 1 декабря Верховная Рада заслушает ежегодное обращение президента о внутреннем и внешнем положении Украины.
Предыстория:
- 4 ноября народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец Зеленскому.
- Регламентный комитет Верховной Рады единогласно рекомендовал парламенту лишить нардепа Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях.
- Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко призвал депутатов соблюдать "правовую и поведенческую культуру" во время выступления Зеленского.
Украинская правда