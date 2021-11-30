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Суд дозволив затримати самопроголошеного главу Криму Аксьонова 

Вівторок, 30 листопада 2021, 18:13
Сергій Аксьонов святкує День захисника вітчизни в Сімферополі 23 лютого 2015 року. Фото: Getty Images

Київський апеляційний суд 25 листопада задовольнив прохання прокурорів про затримання самопроголошеного глави окупаційної адміністрацїі Криму Сергія Аксьонова.

Джерело: пресслужба Київського апеляційного суду

Дослівно: "25 листопада 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2021 року. Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваного, громадянина А. (Аксьонова - ред.), з метою приводу його для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу, подану прокурором, задоволено, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2021 року скасовано"

Деталі: Аксьонова підозрюють у скоєнні злочинів за цілою низкою кримінальних статей: повалення конституційного ладу, сепаратизм, створення організованої злочинної групи, теракт, захоплення державних або громадських будівель та блокування транспортних шляхів або захоплення транспорту.

Передісторія: 

  • В лютому 2014 року, після зміни влади в Україні, у Криму з'явилися військові без розпізнавальних знаків, так звані "зелені чоловічки", які фактично захоплювали українські військові частини.
  • Після незаконного референдуму про приєднання півострова до Росії, Аксьонов як очільник Верховної Ради Криму керував процесом анексії української території Росією. Також він одним із перших доброхіть отримав російський паспорт з рук окупантів.
  • 20 березня 2014 року в Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що Аксьонова розшукують як підозрюваного в поваленні державного ладу. 
  • У 2017 році Генеральна прокуратура порушила кримінальне провадження проти Аксьонова й клопотала про спеціальну заочну процедуру суду над ним. Аксьонов назвав ці звинувачення "маячнею".
  • 2018 року він подав позов до Окружного адміністративного суду м. Києва про скасування санкцій, накладених на нього того року українською Радою безпеки й оборони.

Українська правда
Теми: Кримокупаціясудпрокуратура


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