Суд дозволив затримати самопроголошеного главу Криму Аксьонова 

Сергій Аксьонов святкує День захисника вітчизни в Сімферополі 23 лютого 2015 року. Фото: Getty Images

Київський апеляційний суд 25 листопада задовольнив прохання прокурорів про затримання самопроголошеного глави окупаційної адміністрацїі Криму Сергія Аксьонова.

Джерело: пресслужба Київського апеляційного суду

Дослівно: "25 листопада 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2021 року. Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваного, громадянина А. (Аксьонова - ред.), з метою приводу його для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу, подану прокурором, задоволено, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2021 року скасовано"

Деталі: Аксьонова підозрюють у скоєнні злочинів за цілою низкою кримінальних статей: повалення конституційного ладу, сепаратизм, створення організованої злочинної групи, теракт, захоплення державних або громадських будівель та блокування транспортних шляхів або захоплення транспорту.

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