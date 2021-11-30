Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд разрешил задержать самопровозглашенного главу Крыма Аксёнова

Вторник, 30 ноября 2021, 17:13
Суд разрешил задержать самопровозглашенного главу Крыма Аксёнова
Сергей Аксёнов празднует День защитника отечества в Симферополе 23 февраля 2015 года. Фото: Getty Images

Киевский апелляционный суд 25 ноября удовлетворил прошение прокуроров о задержании самопровозглашенного главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксёнова.

Источник: пресс-служба Киевского апелляционного суда

Дословно: "25 ноября 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 04 октября 2021 года. Указанным постановлением отказано в удовлетворении ходатайства прокурора отдела Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого, гражданина А. (Аксёнова – ред.), с целью привода его для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционною жалобу, поданную прокурором, удовлетворено, постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 04 октября 2021 отменено""

Детали: Аксёнова подозревают в совершении преступлений по целому ряду уголовных статей: свержение конституционного строя, сепаратизм, создание организованной преступной группы, теракт, захват государственных или общественных зданий и блокирование транспортных путей или захват транспорта.

Предыстория: 

  • В феврале 2014 года, после смены власти в Украине, в Крыму появились военные без опознавательных знаков, так называемые "зеленые человечки", фактически захватывавшие украинские воинские части.
  • После незаконного референдума о присоединении полуострова к России, Аксёнов как глава Верховного Совета Крыма руководил процессом аннексии украинской территории Россией. Также он одним из первых добровольно получил российский паспорт из рук оккупантов.
  • 20 марта 2014 года в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что Аксенова разыскивают как подозреваемого в свержении государственного строя.
  • В 2017 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное производство против Аксенова и просила начать специальную заочную процедуру суда над ним. Аксенов назвал эти обвинения "бредом".
  • В 2018 году он подал иск в Окружной административный суд Киева об отмене санкций, наложенных на него в том году украинским Советом безопасности и обороны.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымоккупациясудпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Крым
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями
Последние новости
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
Все новости...
Реклама: