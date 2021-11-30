Суд разрешил задержать самопровозглашенного главу Крыма Аксёнова

Киевский апелляционный суд 25 ноября удовлетворил прошение прокуроров о задержании самопровозглашенного главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксёнова.

Источник: пресс-служба Киевского апелляционного суда

Дословно: "25 ноября 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 04 октября 2021 года. Указанным постановлением отказано в удовлетворении ходатайства прокурора отдела Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого, гражданина А. (Аксёнова – ред.), с целью привода его для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционною жалобу, поданную прокурором, удовлетворено, постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 04 октября 2021 отменено""

Детали: Аксёнова подозревают в совершении преступлений по целому ряду уголовных статей: свержение конституционного строя, сепаратизм, создание организованной преступной группы, теракт, захват государственных или общественных зданий и блокирование транспортных путей или захват транспорта.

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