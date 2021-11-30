Суд разрешил задержать самопровозглашенного главу Крыма Аксёнова
Киевский апелляционный суд 25 ноября удовлетворил прошение прокуроров о задержании самопровозглашенного главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксёнова.
Источник: пресс-служба Киевского апелляционного суда
Дословно: "25 ноября 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 04 октября 2021 года. Указанным постановлением отказано в удовлетворении ходатайства прокурора отдела Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого, гражданина А. (Аксёнова – ред.), с целью привода его для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
По результатам апелляционного рассмотрения апелляционною жалобу, поданную прокурором, удовлетворено, постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 04 октября 2021 отменено""
Детали: Аксёнова подозревают в совершении преступлений по целому ряду уголовных статей: свержение конституционного строя, сепаратизм, создание организованной преступной группы, теракт, захват государственных или общественных зданий и блокирование транспортных путей или захват транспорта.
Предыстория:
- В феврале 2014 года, после смены власти в Украине, в Крыму появились военные без опознавательных знаков, так называемые "зеленые человечки", фактически захватывавшие украинские воинские части.
- После незаконного референдума о присоединении полуострова к России, Аксёнов как глава Верховного Совета Крыма руководил процессом аннексии украинской территории Россией. Также он одним из первых добровольно получил российский паспорт из рук оккупантов.
- 20 марта 2014 года в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что Аксенова разыскивают как подозреваемого в свержении государственного строя.
- В 2017 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное производство против Аксенова и просила начать специальную заочную процедуру суда над ним. Аксенов назвал эти обвинения "бредом".
- В 2018 году он подал иск в Окружной административный суд Киева об отмене санкций, наложенных на него в том году украинским Советом безопасности и обороны.