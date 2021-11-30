Монастирський звернувся до учасників протестів 1 грудня в Києві
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до громадян, які мають намір долучитися до масових заходів у Києві 1 грудня.
Джерело: facebook-сторінка Монастирського
Пряма мова: "Прошу вас дотримуватися правопорядку та керуватися почуттям громадянської відповідальності.
Я — учасник обох Майданів, і для мене право на волевиявлення, свободу мирного зібрання та дотримання прав і свобод громадян мають високу цінність. У Нацполіції та Нацгвардії також є люди, які пройшли Майдани, а ще більше тих, хто брав участь у бойових діях у зоні проведення Антитерористичної операції або Операції об’єднаних сил.
Можете не сумніватись, що ті, хто зараз стоять на службі громадського порядку, з повагою ставляться до виявлення громадянської позиції і так само очікують поваги до себе. Вони - на сторожі вашої безпеки і роблять усе для недопущення провокацій".
Нагадаємо: О 9:30 прихильники громадського руху "Save ФОП" анонсували проведення масових заходів біля стін Верховної Ради.
У патрульній поліції попередили, що через ці акції можливі обмеження руху транспорту на центральних вулицях столиці.
Передісторія:
- 1 грудня президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді із щорічним посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України.
- На пресконференції 26 листопада президент заявив, що 1 та 2 грудня в столиці планували здійснити державний переворот.
- 30 листопада перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко пожартував, що журналістам радять приїздити раніше до центру міста, бо "через переворот можуть бути заблоковані проходи (до Ради - ред.)".
- О 19:00 1 грудня на Майдані Незалежності планують протест прихильників партій "Національний корпус" і "Демократична сокира".