Монастирський звернувся до учасників протестів 1 грудня в Києві

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до громадян, які мають намір долучитися до масових заходів у Києві 1 грудня.

Джерело: facebook-сторінка Монастирського

Пряма мова: "Прошу вас дотримуватися правопорядку та керуватися почуттям громадянської відповідальності.

Я — учасник обох Майданів, і для мене право на волевиявлення, свободу мирного зібрання та дотримання прав і свобод громадян мають високу цінність. У Нацполіції та Нацгвардії також є люди, які пройшли Майдани, а ще більше тих, хто брав участь у бойових діях у зоні проведення Антитерористичної операції або Операції об’єднаних сил.

Можете не сумніватись, що ті, хто зараз стоять на службі громадського порядку, з повагою ставляться до виявлення громадянської позиції і так само очікують поваги до себе. Вони - на сторожі вашої безпеки і роблять усе для недопущення провокацій".

Нагадаємо: О 9:30 прихильники громадського руху "Save ФОП" анонсували проведення масових заходів біля стін Верховної Ради.

У патрульній поліції попередили, що через ці акції можливі обмеження руху транспорту на центральних вулицях столиці.

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