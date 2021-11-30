Монастырский обратился к участникам протестов 1 декабря в Киеве
Министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к гражданам, которые намерены принять участие в массовых мероприятиях в Киеве 1 декабря.
Источник: facebook-страница Монастырского
Прямая речь: "Прошу вас соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности.
Я участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность. В Нацполиции и Нацгвардии также есть прошедшие Майданы люди, а еще больше тех, кто участвовал в боевых действиях в зоне проведения Антитеррористической операции или Операции объединенных сил.
Можете не сомневаться, что те, кто сейчас стоит на службе общественного порядка, с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и ожидают уважения к себе. Они – на страже вашей безопасности и делают все для недопущения провокаций".
Напомним: В 9:30 сторонники общественного движения "Save ФОП" анонсировали проведение массовых мероприятий у стен Верховной Рады.
В патрульной полиции предупредили, что из-за этих акций возможны ограничения движения транспорта на центральных улицах столицы.
Предыстория:
- 1 декабря президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.
- На пресс-конференции 26 ноября президент заявил, что 1 и 2 декабря в столице планировали совершить государственный переворот.
- 30 ноября первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко пошутил, что журналистам советуют приезжать раньше в центр города, потому что "из-за переворота могут быть заблокированы проходы (в Раду - ред.)".
- В 19:00 1 декабря на Майдане Незалежности планируют протест сторонников партий "Национальный корпус" и "Демократична сокира".