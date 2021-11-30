Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Монастырский обратился к участникам протестов 1 декабря в Киеве

Вторник, 30 ноября 2021, 21:17
Министр внутренних дел Денис Монастырский. Фото: МВС

Министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к гражданам, которые намерены принять участие в массовых мероприятиях в Киеве 1 декабря.

Источник: facebook-страница Монастырского

Прямая речь: "Прошу вас соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности.

Я участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность. В Нацполиции и Нацгвардии также есть прошедшие Майданы люди, а еще больше тех, кто участвовал в боевых действиях в зоне проведения Антитеррористической операции или Операции объединенных сил.

Можете не сомневаться, что те, кто сейчас стоит на службе общественного порядка, с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и ожидают уважения к себе. Они – на страже вашей безопасности и делают все для недопущения провокаций".

Напомним: В 9:30 сторонники общественного движения "Save ФОП" анонсировали проведение массовых мероприятий у стен Верховной Рады.

В патрульной полиции предупредили, что из-за этих акций возможны ограничения движения транспорта на центральных улицах столицы.

Предыстория: 

  • 1 декабря президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.
  • На пресс-конференции 26 ноября президент заявил, что 1 и 2 декабря в столице планировали совершить государственный переворот.
  • 30 ноября первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко пошутил, что журналистам советуют приезжать раньше в центр города, потому что "из-за переворота могут быть заблокированы проходы (в Раду - ред.)".
  • В 19:00 1 декабря на Майдане Незалежности планируют протест сторонников партий "Национальный корпус" и "Демократична сокира".

Украинская правда
Темы: МВДмитингиНацгвардия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Суд объявил приговор по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова

Кабмин закрывает въезд из стран Африки, где зафиксирован "Омикрон"

Лавров заявил о готовности РФ к открытию канала диалога со США по Украине

Зеленский хочет, чтобы чиновники декларировали двойное гражданство

"Тысяча Зеленского" будет называться "еПоддержка" и на нее можно будет накупить книг

Путин и Лукашенко готовятся к военным учениям на границе с Украиной

Все новости...
МВД
В случае прорыва мигрантов силы МВД будут на границе через час – министр
Монастырский о вертолете для юбилея Ермака: Это обычная практика, согласно протоколам
За "экстремистские преступления" МВД Беларуси предлагает лишать гражданства
Последние новости
16:43
ВидеоПри наступлении "в лоб" армия России понесет огромные потери – командующий ООС
16:41
Правительство назначило нового временного руководителя Госэкоинспекции
16:35
Суд объявил приговор по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова
16:31
На польско-беларусской границе уже море могил мигрантов – Лукашенко
16:22
"Двойное гражданство": что предлагает Зеленский в законопроекте
16:13
инфографикаCovid-карта Европы стала почти полностью красной
16:06
Кабмин закрывает въезд из стран Африки, где зафиксирован "Омикрон"
16:00
"Тысяча Зеленского": Сумму, которая пойдет на выплаты, увеличат до 8 миллиардов
15:40
Соратнице Навального Соболь сменили условное наказание на реальное
15:36
В Италии через неделю могут поставить точку в деле нацгвардейца Маркива
Все новости...