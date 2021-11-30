Монастырский обратился к участникам протестов 1 декабря в Киеве

Министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к гражданам, которые намерены принять участие в массовых мероприятиях в Киеве 1 декабря.

Источник: facebook-страница Монастырского

Прямая речь: "Прошу вас соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности.

Я участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность. В Нацполиции и Нацгвардии также есть прошедшие Майданы люди, а еще больше тех, кто участвовал в боевых действиях в зоне проведения Антитеррористической операции или Операции объединенных сил.

Можете не сомневаться, что те, кто сейчас стоит на службе общественного порядка, с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и ожидают уважения к себе. Они – на страже вашей безопасности и делают все для недопущения провокаций".

Напомним: В 9:30 сторонники общественного движения "Save ФОП" анонсировали проведение массовых мероприятий у стен Верховной Рады.

В патрульной полиции предупредили, что из-за этих акций возможны ограничения движения транспорта на центральных улицах столицы.

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