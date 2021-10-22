Регламентний комітет рекомендує відсторонити Третьякову від 5 засідань Ради

Комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді відсторонити нардепку від "Слуги народу" Галину Третьякову від участі у 5 пленарних засіданнях за слова про смерть депутата Антона Полякова.

Джерело: заступник голови регламентного комітету, нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов, речниця "СН" Юлія Палійчук в Telegram

Пряма мова Фролова: "Регламентний комітет рекомендував парламенту позбавити Галину Третьякову права брати учать у 5 пленарних засіданнях за її висловлювання щодо смерті Антона Полякова".

Деталі: Він додав, що таке рішення підтримали 10 членів комітету, 1 – утримався.

За словами Палійчук, голосування за таке рішення може відбутися на наступному пленарному тижні – з 2 листопада.

Що було раніше: 20 жовтня Третьякова заявила, що хоче "захистити себе" перед комітетом із питань регламенту й депутатської етики при розгляді питання про її покарання за слова про смерть депутата Антона Полякова; за фразу "одним ворогом менше" їй не соромно.

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