Регламентний комітет рекомендує відсторонити Третьякову від 5 засідань Ради
Комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді відсторонити нардепку від "Слуги народу" Галину Третьякову від участі у 5 пленарних засіданнях за слова про смерть депутата Антона Полякова.
Джерело: заступник голови регламентного комітету, нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов, речниця "СН" Юлія Палійчук в Telegram
Пряма мова Фролова: "Регламентний комітет рекомендував парламенту позбавити Галину Третьякову права брати учать у 5 пленарних засіданнях за її висловлювання щодо смерті Антона Полякова".
Деталі: Він додав, що таке рішення підтримали 10 членів комітету, 1 – утримався.
За словами Палійчук, голосування за таке рішення може відбутися на наступному пленарному тижні – з 2 листопада.
Що було раніше: 20 жовтня Третьякова заявила, що хоче "захистити себе" перед комітетом із питань регламенту й депутатської етики при розгляді питання про її покарання за слова про смерть депутата Антона Полякова; за фразу "одним ворогом менше" їй не соромно.
Передісторія:
- У ніч на 8 жовтня народного депутата Антона Полякова, який після виключення з фракції "Слуга народу" вступив у групу "За майбутнє", знайшли мертвим у таксі у Києві.
- На парламентському засіданні того ж дня стало відомо, що Третьякова у фракційному чаті "Слуги народу" прореагувала на цю подію словами "одним ворогом менше". Члени групи "За майбутнє" зажадали від керівництва фракції "Слуга народу" вибачень за це.
- Усі фракції парламенту підписали лист до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі в пленарних засіданнях на 5 днів.
- Глови усіх фракцій і груп парламенту, крім "Слуги народу", вимагають відкликати Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
- Слідство вважає, що смерть Полякова могло спричинити хронічне захворювання або ж отруєння. У крові Полякова знайшли алкоголь і метадон. Також під час огляду тіла Полякова було виявлено два катетери з речовиною бурого кольору.