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У Берліні знайшли мертвим дипломата з РФ, якого вважають ФСБшником

П'ятниця, 5 листопада 2021, 13:04
У Берліні знайшли мертвим дипломата з РФ, якого вважають ФСБшником
фото: getty images

У Берліні знайшли мертвим співробітника посольства Росії, тіло лежало перед будівлею дипломатичного представництва.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, тіло виявили співробітники поліції на тротуарі перед будівлею посольства в Берліні 19 жовтня близько 7:20 ранку. Але відомо про загибель стало лише зараз.

Ймовірно, чоловік упав з верхнього поверху комплексу посольства в районі Мітте.

"Згідно з офіційним списком дипломатів, 35-річний чоловік був акредитований як другий секретар посольства в Берліні з літа 2019 року. Проте німецькі служби безпеки вважали його замаскованим співробітником внутрішньої секретної служби ФСБ Росії", - пише видання.

Також наголошується, що дипломат був пов'язаний із високопоставленим офіцером Другої служби ФСБ. У Росії це відомство відповідає серед іншого за боротьбу з тероризмом, а західні спецслужби вважають його причетним до вбивства в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Його було застрелено серед білого дня 23 серпня 2019 року в берлінському парку.

Згідно з розслідуванням Spiegel, дослідницьких платформ Bellingcat і The Insider та американського каналу новин CNN, співробітники Другої служби ФСБ також були причетні до отруєння російського опозиційного політика Алєксєя Навального влітку 2020 року.

Видання також повідомляє, що після виявлення дипломата мертвим посольство Росії не дало згоди на розтин тіла. Оскільки загиблий мав дипломатичний статус, прокурор не зміг провести розслідування смерті.

Тіло дипломата наразі передано до Росії. Відповідаючи на запитання, російське посольство заявило про "трагічну подію", яка не буде прокоментована з "етичних міркувань".

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Теми: Німеччинадипломатичні відносиниРосія
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