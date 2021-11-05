В Берлине нашли мертвым дипломата из РФ, которого считают ФСБшником

В Берлине обнаружили мертвым сотрудника посольства России, тело лежало перед зданием дипломатического представительства.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, тело обнаружили сотрудники полиции на тротуаре перед зданием посольства в Берлине 19 октября около 7:20 утра. Но известно о гибели стало только сейчас.

Вероятно, мужчина упал с верхнего этажа комплекса посольства в районе Митте.

"Согласно официальному списку дипломатов, 35-летний мужчина был аккредитован как второй секретарь посольства в Берлине с лета 2019 года. Однако немецкие службы безопасности считали его замаскированным сотрудником внутренней секретной службы ФСБ России", - пишет издание.

Также отмечается, что дипломат связан с высокопоставленным офицером Второй службы ФСБ. В России это ведомство отвечает за борьбу с терроризмом, а западные спецслужбы считают его причастным к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Он был застрелен днем 23 августа 2019 года в берлинском парке.

Согласно расследованию Spiegel, исследовательских платформ Bellingcat и The Insider и американского новостного канала CNN, сотрудники Второй службы ФСБ также были причастны к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального летом 2020 года.

Издание также сообщает, что после обнаружения дипломата мертвым посольство России не дало согласия на вскрытие тела. Поскольку у погибшего был дипломатический статус, прокурор не смог провести расследование смерти.

Тело дипломата передано в Россию. Отвечая на вопрос, российское посольство заявило о "трагическом событии", которое не будет прокомментировано по "этическим соображениям".