Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Берлине нашли мертвым дипломата из РФ, которого считают ФСБшником

Пятница, 5 ноября 2021, 13:04
В Берлине нашли мертвым дипломата из РФ, которого считают ФСБшником
фото: getty images

В Берлине обнаружили мертвым сотрудника посольства России, тело лежало перед зданием дипломатического представительства.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, тело обнаружили сотрудники полиции на тротуаре перед зданием посольства в Берлине 19 октября около 7:20 утра. Но известно о гибели стало только сейчас.

Вероятно, мужчина упал с верхнего этажа комплекса посольства в районе Митте.

"Согласно официальному списку дипломатов, 35-летний мужчина был аккредитован как второй секретарь посольства в Берлине с лета 2019 года. Однако немецкие службы безопасности считали его замаскированным сотрудником внутренней секретной службы ФСБ России", - пишет издание.

Также отмечается, что дипломат связан с высокопоставленным офицером Второй службы ФСБ. В России это ведомство отвечает за борьбу с терроризмом, а западные спецслужбы считают его причастным к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Он был застрелен днем 23 августа 2019 года в берлинском парке.

Согласно расследованию Spiegel, исследовательских платформ Bellingcat и The Insider и американского новостного канала CNN, сотрудники Второй службы ФСБ также были причастны к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального летом 2020 года.

Издание также сообщает, что после обнаружения дипломата мертвым посольство России не дало согласия на вскрытие тела. Поскольку у погибшего был дипломатический статус, прокурор не смог провести расследование смерти.

Тело дипломата передано в Россию. Отвечая на вопрос, российское посольство заявило о "трагическом событии", которое не будет прокомментировано по "этическим соображениям".

Темы: Германиядипломатические отношенияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Германия
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Шольц не переживает из-за высоких рейтингов "Альтернативы для Германии"
Экоактивисты в масках Шольца вновь заблокировали движение в Германии
Последние новости
18:13
От российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
Все новости...
Реклама: