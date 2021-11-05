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У “Слузі народу” пригрозили нардепам, які захочуть об’єднатися з Разумковим

П'ятниця, 5 листопада 2021, 17:32
Андрій Мотовиловець. Фото з офіційного сайту партії "Слуга народу"

Заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець заявив, що депутати, які хочуть вступити в міжфракційне об’єднання Дмитра Разумкова, повинні будуть скласти свої мандати.

Джерело: інтерв’ю Мотовиловця виданню "Ліга.нет"

Пряма мова: "Я не думаю, що виборці голосували, думаючи, що ви створите свою (із Разумковим - УП) групу. Це дуже низько та маніпулятивно.

Якщо депутати-списочники виходять із Слуги народу, то нехай складають мандат та йдуть на вибори. У нас звільняються округи. Нехай підуть на вибори та скажуть виборцям: "Ми нова партія Дмитра Разумкова. Ми також просимо отримати від вас політичний мандат". Так буде чесніше".

Деталі: Мотовиловець сказав, що до депутатів, обраних за списком партії, можна застосувати імперативний мандат, якщо вони захочуть вийти зі складу фракції.

На його думку, існують юридичні підстави для позбавлення Разумкова депутатського мандату. У тому числі, він повторив думку голови фракції Давида Арахамія, що достатньою підставою буде, якщо Разумков не голосуватиме суголосно з фракцією.

Крім того, Мотовиловець скептично оцінив політичні рейтинги Разумкова та його можливої політсили в майбутньому. Однією з причин нинішніх позицій свого колишнього колеги в соцопитуваннях він назвав те, що через відставку Разумков "був у всіх на слуху". 

Нагадаємо: Проти відставки Разумкова голосували такі нардепи "СН": Людмила Буймістер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Оксана Дмитрієва, Володимир Козак, Василь Мокан, Неллі Яковлєва.

Передісторія:

  • 5 листопада стало відомо про бажання колишнього голови Ради створити власне міжфракційне об’єднання, куди доєднаються деякі депутати "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційні.
  • 29 жовтня в керівництві фракції "Слуга народу" сказали, що розглянуть питання позбавлення Разумкова мандата на найближчому з’їзді партії.
  • Останні соціологічні опитування показують суттєве зростання президентського рейтингу Разумкова. Його відставку з посади спікера парламенту підтримало лише 8% українців.

Теми: Слуга народуРазумков ДмитроВерховна Рада


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