Комітет Ради заслухає українських розвідників через ситуацію на кордоні з Росією

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухає представників розвідки через ситуацію на кордоні України з Росією.

Джерело: заступник голови комітету Мар'яна Безугла

Пряма мова: "ГУР МОУ доповість на засіданні Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки про ситуацію на кордонах з РФ".

Деталі: Крім того, за словами Безуглої, на засідання комітету прийде новий міністр міністерства оборони Олексій Рєзніков щодо виконня Державного оборонного замовлення.

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