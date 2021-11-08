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Комітет Ради заслухає українських розвідників через ситуацію на кордоні з Росією

Понеділок, 8 листопада 2021, 11:07
Комітет Ради заслухає українських розвідників через ситуацію на кордоні з Росією
POLITICO

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухає представників розвідки через ситуацію на кордоні України з Росією.

Джерело: заступник голови комітету Мар'яна Безугла

Пряма мова: "ГУР МОУ доповість на засіданні Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки про ситуацію на кордонах з РФ".

Деталі: Крім того, за словами Безуглої, на засідання комітету прийде новий міністр міністерства оборони Олексій Рєзніков щодо виконня Державного оборонного замовлення.

Передісторія:

  • В кінці жовтня The Washington Post з посиланням на неназваних співрозмовників серед американських та європейських посадовців повідомило, що війська РФ знову концентруються на кордоні з Україною, переміщення російських військ на тлі напруженості між Москвою та НАТО викликало занепокоєння у США та ЄС.
  • В Міноборони України не підтвердили цю інформацію.
  • Водночас, видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, що підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
  • Пізніше інформацію про нарощування військ підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі.
  • Американський телеканал CNN повідомив, що президент США Джо Байден направив до Москви директора ЦРУ Білла Бернза, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, і щоб спробувати визначити, чим керується Росія. У МЗС РФ підтвердили інформацію про обговорення українського питання в ході візиту Бернза до Москви. 

Українська правда
Теми: кордонРосіяУкраїна
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