Українці 50/50 вірять Бурбі щодо справи вагнерівців
Українці приблизно порівну вірять і не вірять розповіді колишнього керівника Головного управління розвідки Василя Бурби про зрив операції з затримання бойовиків ПВК "Вагнер".
Джерело: результати опитування соціологічної служби КМІС
Деталі: Зокрема, 39,2% респондентів довіряють інформації Бурби, що до зриву спецоперації призвело втручання Офісу президента, а в самому Офісі є люди, які видають Росії секретну інформацію. 38,6% - не довіряють.
Також опитування показало, що про зрив спецоперації знають 65,7% українців, хоча з них лише 20,6% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 33,2% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей. Водночас, за останній місяць рівень поінформованості зріс (у жовтні 51,5% принаймні щось чули про це).
Серед респондентів, як принаймні щось чули, найбільше респондентів (37,4%) вважають, що стався злив інформації з боку вищого політичного керівництва України. Ще 20,3% вважають, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки вищого політичного керівництва України. Інші варіанти обирали менше респондентів.
Дослідження проводилось упродовж 26-29 листопада методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України, крім окупованих Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.
Статистична похибка не перевищує 3,2%.
Передісторія:
- 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера", згодом їх видали Росії. За інформацією УП, українські спецслужби готували масштабну операцію з затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, але операція зірвалась після того, як силовики доповіли про неї Офісу президента.
- У Bellingcat не знайшли доказів, що голова Офісу президента України телефонував самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, щоби попередити про прибуття до країни бойовиків ПВК "Вагнер".
- Колишній голова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що Андрій Єрмак від імені глави держави Володимира Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".
- Зеленський на це відповів, що Єрмак не давав жодних вказівок Бурбі щодо переносу операції. Президент сказав, що Бурба напряму підпорядковувався лише йому та міністру оборони.
Читайте також: 330 днів брехні. Що влада України, Росії та Білорусі казала про "вагнерівців"
"Були хвилювання з боку керівництва, але темників не було". Голова ТСК Безугла про справу "вагнерівців"