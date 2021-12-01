Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці 50/50 вірять Бурбі щодо справи вагнерівців

Середа, 1 грудня 2021, 12:49
Українці 50/50 вірять Бурбі щодо справи вагнерівців
ВАСИЛь БУРБА, ФОТО: МІНОБОРОНИ

Українці приблизно порівну вірять і не вірять розповіді колишнього керівника Головного управління розвідки Василя Бурби про зрив операції з затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

Джерело: результати опитування соціологічної служби КМІС

Деталі: Зокрема, 39,2% респондентів довіряють інформації Бурби, що до зриву спецоперації призвело втручання Офісу президента, а в самому Офісі є люди, які видають Росії секретну інформацію. 38,6% - не довіряють.

 

Також опитування показало, що про зрив спецоперації знають 65,7% українців, хоча з них лише 20,6% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 33,2% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей. Водночас, за останній місяць рівень поінформованості зріс (у жовтні 51,5% принаймні щось чули про це).

 

Серед респондентів, як принаймні щось чули, найбільше респондентів (37,4%) вважають, що стався злив інформації з боку вищого політичного керівництва України. Ще 20,3% вважають, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки вищого політичного керівництва України. Інші варіанти обирали менше респондентів.

 

Дослідження проводилось упродовж 26-29 листопада методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України, крім окупованих Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка не перевищує 3,2%.

Передісторія:

  • 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера", згодом їх видали Росії. За інформацією УП, українські спецслужби готували масштабну операцію з затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, але операція зірвалась після того, як силовики доповіли про неї Офісу президента.
  • У Bellingcat не знайшли доказів, що голова Офісу президента України телефонував самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, щоби попередити про прибуття до країни бойовиків ПВК "Вагнер".
  • Колишній голова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що Андрій Єрмак від імені глави держави Володимира Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".
  • Зеленський на це відповів, що Єрмак не давав жодних вказівок Бурбі щодо переносу операції. Президент сказав, що Бурба напряму підпорядковувався лише йому та міністру оборони.

Читайте також: 330 днів брехні. Що влада України, Росії та Білорусі казала про "вагнерівців"

"Були хвилювання з боку керівництва, але темників не було". Голова ТСК Безугла про справу "вагнерівців"

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Вагнеропитуваннярозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Вагнер
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Лукашенко зібрався до Путіна говорити про "Вагнер"
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: