Українці 50/50 вірять Бурбі щодо справи вагнерівців

Українці приблизно порівну вірять і не вірять розповіді колишнього керівника Головного управління розвідки Василя Бурби про зрив операції з затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

Джерело: результати опитування соціологічної служби КМІС

Деталі: Зокрема, 39,2% респондентів довіряють інформації Бурби, що до зриву спецоперації призвело втручання Офісу президента, а в самому Офісі є люди, які видають Росії секретну інформацію. 38,6% - не довіряють.

Також опитування показало, що про зрив спецоперації знають 65,7% українців, хоча з них лише 20,6% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 33,2% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей. Водночас, за останній місяць рівень поінформованості зріс (у жовтні 51,5% принаймні щось чули про це).

Серед респондентів, як принаймні щось чули, найбільше респондентів (37,4%) вважають, що стався злив інформації з боку вищого політичного керівництва України. Ще 20,3% вважають, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки вищого політичного керівництва України. Інші варіанти обирали менше респондентів.

Дослідження проводилось упродовж 26-29 листопада методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України, крім окупованих Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка не перевищує 3,2%.

Передісторія:

29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера", згодом їх видали Росії. За інформацією УП, українські спецслужби готували масштабну операцію з затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, але операція зірвалась після того, як силовики доповіли про неї Офісу президента.

У Bellingcat не знайшли доказів, що голова Офісу президента України телефонував самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, щоби попередити про прибуття до країни бойовиків ПВК "Вагнер".

Колишній голова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що Андрій Єрмак від імені глави держави Володимира Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".

Зеленський на це відповів, що Єрмак не давав жодних вказівок Бурбі щодо переносу операції. Президент сказав, що Бурба напряму підпорядковувався лише йому та міністру оборони.

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