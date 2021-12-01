ДБР не зізнається, чи допитало Трухіна: підозру в резонансному ДТП нікому не оголошено
Через 3 місяці після ДТП за участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна Державне бюро розслідувань не встановило, хто перебував за кермом авто, яке ймовірно спричинило аварію.
Джерело: відповідь ДБР на запит "Української правди"
Деталі: Вказано, що наразі у кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані зокрема й на встановлення особи, яка перебувала за кермом автомобіля "Аудї" в момент дорожньо-транспортної пригоди.
Щодо проведених в рамках розслідування слідчих дій, у ДБР зазначають, що витребували важливі для кримінального провадження відомості від установ та закладів, допитали свідків, які перебували на місці дорожньо-транспортної пригоди, витребували відеозаписи руху транспортних засобів, на місці події вилучили матеріальні джерела криміналістично значимої інформації, та що було призначено відповідні судові експертизи.
У відповіді на попередній запит УП у жовтні в ДБР зазначали, що самого нардепа Трухіна слідчі планують допитати після проведення призначених експертиз та одержання висновків експертів. На нинішнє запитання, чи допитано Трухіна, в ДБР не відповіли, натякнувши, що слідчий не дав дозволу на розголошення такої інформації.
Дослівно: "У кримінальному провадженні допитано більше десяти свідків дорожньо-транспортної пригоди, яких вдалося встановити. Про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося.
У частині порушених питань щодо допиту окремих осіб та змісту їхніх показань інформуємо, що згідно статті 222 Кримінального процесуального кодексу України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим".
Що передувало: Поліція прокоментувала ситуацію щодо резонансного ДТП лише через тиждень після його скоєння: правоохоронці повідомили, що передали справу у ДБР, оскільки там фігурує народний обранець.
2 вересня 2021 року ДБР отримало від Нацполіції матеріали кримінального провадження за фактом резонансного ДТП, що на Бориспільській трасі.
Передісторія:
- За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.
- Згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.
- У розпорядженні "Української правди" є відео дорожньо-транспортної пригоди за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати".
- Трухін тиждень не коментував ДТП, лише 1 вересня зізнався, що був на місці аварії і отримав у ній "черепно-мозкову травму", але не повідомив, чи справді він був за кермом, а також заявив, що жоден із водіїв не був п'яним.
- Фракція "Слуги народу" теж не коментувала ДТП. 6 вересня її голова Давид Арахамія заявив, що будь-яка реакція фракції на аварію може розцінюватись як втручання або тиск на розслідування, тому колеги Трухіна чекають висновку експертиз, хто саме був за кермом.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що не цікавився деталями ДТП за участі нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна з 6 постраждалими, оскільки в ній ніхто не загинув.
Читайте також: Від зятя партнера Коломойського до "слуги народу". Хто такий Олександр Трухін, ДТП з яким намагаються зам’яти