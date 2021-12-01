ДБР не зізнається, чи допитало Трухіна: підозру в резонансному ДТП нікому не оголошено

Через 3 місяці після ДТП за участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна Державне бюро розслідувань не встановило, хто перебував за кермом авто, яке ймовірно спричинило аварію.

Джерело: відповідь ДБР на запит "Української правди"

Деталі: Вказано, що наразі у кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані зокрема й на встановлення особи, яка перебувала за кермом автомобіля "Аудї" в момент дорожньо-транспортної пригоди.

Щодо проведених в рамках розслідування слідчих дій, у ДБР зазначають, що витребували важливі для кримінального провадження відомості від установ та закладів, допитали свідків, які перебували на місці дорожньо-транспортної пригоди, витребували відеозаписи руху транспортних засобів, на місці події вилучили матеріальні джерела криміналістично значимої інформації, та що було призначено відповідні судові експертизи.

У відповіді на попередній запит УП у жовтні в ДБР зазначали, що самого нардепа Трухіна слідчі планують допитати після проведення призначених експертиз та одержання висновків експертів. На нинішнє запитання, чи допитано Трухіна, в ДБР не відповіли, натякнувши, що слідчий не дав дозволу на розголошення такої інформації.

Дослівно: "У кримінальному провадженні допитано більше десяти свідків дорожньо-транспортної пригоди, яких вдалося встановити. Про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося.

У частині порушених питань щодо допиту окремих осіб та змісту їхніх показань інформуємо, що згідно статті 222 Кримінального процесуального кодексу України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим".

скриншот відповіді ДБР

Що передувало: Поліція прокоментувала ситуацію щодо резонансного ДТП лише через тиждень після його скоєння: правоохоронці повідомили, що передали справу у ДБР, оскільки там фігурує народний обранець.

2 вересня 2021 року ДБР отримало від Нацполіції матеріали кримінального провадження за фактом резонансного ДТП, що на Бориспільській трасі.

Передісторія:

За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.

Згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.

У розпорядженні "Української правди" є відео дорожньо-транспортної пригоди за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати".

Трухін тиждень не коментував ДТП, лише 1 вересня зізнався, що був на місці аварії і отримав у ній "черепно-мозкову травму", але не повідомив, чи справді він був за кермом, а також заявив, що жоден із водіїв не був п'яним.

Фракція "Слуги народу" теж не коментувала ДТП. 6 вересня її голова Давид Арахамія заявив, що будь-яка реакція фракції на аварію може розцінюватись як втручання або тиск на розслідування, тому колеги Трухіна чекають висновку експертиз, хто саме був за кермом.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не цікавився деталями ДТП за участі нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна з 6 постраждалими, оскільки в ній ніхто не загинув.

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