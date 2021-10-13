ДТП з нардепом: ДБР допитало більше 10 свідків, але не Трухіна. Відео аварії ще шукають

У справі про ДТП за участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна Державне бюро розслідувань допитало більше десятка свідків, відео моменту аварії наразі у слідства немає.

Джерело: відповідь ДБР на запит "Української правди"

Деталі: У бюро УП зазначили, що наразі проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вищезгаданої ДТП, зокрема щодо встановлення особи, яка перебувала за кермом автомобіля "Ауді" на момент ДТП 23 серпня 2021 року.

У ДБР удокладнили, що в ході розслідування було вилучено відеозаписи руху транспортних засобів, які за часом фіксації були наближені до часу ДТП. Разом з цим, відеозапис, на якому зафіксовано момент ДТП, на цей час у кримінальному провадженні відсутній.

На цей момент бюро допитало більше десяти свідків події.

Водночас допитати самого нардепа Трухіна, за словами ДБР, слідчі планують після проведення призначених експертиз та одержання висновків експертів.

У Бюро уточнили також, що відомості (за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами -ред.)) до Єдиного реєстру досудових розслідувань вніс 9 вересня 2021 року в.о. генерального прокурора, згідно з чинним законодавством

У прокуратурі "Українській правді" додатково роз’яснили наступне: після того, як матеріали кримінального провадження з Національної поліції надійшли до ДБР, була створена нова група слідчих та прокурорів, за ініціативою яких відомості про подію були внесені до ЄРДР Офісом генерального прокуратура, як це передбачено ч. 1 ст. 482-2 КПК України у разі можливої участі у події народного депутата.

Дослівно ДБР: "Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Поряд з іншими заходами, що направлені на встановлення всіх обставин правопорушення, встановлюються додаткові свідки події, інші відеозаписиподії та джерела інформації про неї, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні".

Що передувало: Через тиждень після скоєння резонансного ДТП поліція прокоментувала ситуацію: правоохоронці повідомили, що передали справу у ДБР, оскільки там фігурує народний обранець.

2 вересня 2021 року ДБР отримало від Нацполіції матеріали кримінального провадження за фактом резонансного ДТП, що на Бориспільській трасі.

Передісторія:

За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.

Згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.

У розпорядженні "Української правди" є відео дорожньо-транспортної пригоди за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати".

Трухін тиждень не коментував ДТП, лише 1 вересня зізнався, що був на місці аварії і отримав у ній "черепно-мозкову травму", але не повідомив, чи справді він був за кермом, а також заявив, що жоден із водіїв не був п'яним.

Фракція "Слуги народу" теж не коментувала ДТП. 6 вересня її голова Давид Арахамія заявив, що будь-яка реакція фракції на аварію може розцінюватись як втручання або тиск на розслідування, тому колеги Трухіна чекають висновку експертиз, хто саме був за кермом.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не цікавився деталями ДТП за участі нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна з 6 постраждалими, оскільки в ній ніхто не загинув.

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