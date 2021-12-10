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Росія завела "Мінськ" і "Норманді" у безвихідь – ЄС

П'ятниця, 10 грудня 2021, 05:12
фото: Getty Images

Євросоюз заявляє, що Нормандський формат і переговорний процес у ТГК Росія завели у глухий кут відмовою визнавати себе стороною конфлікту на сході України.

Джерело: Заява ЄС, виголошена на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, цитує Укрінформ

Дослівно: "Відмова Росії як сторони конфлікту діяти відповідально, шляхом конструктивної участі у переговорах в рамках Тристоронньої контактної групи, а також перешкоджання проведенню чергової зустрічі в Нормандському форматі спричиняє безвихідь у цих переговорних форматах".

"Будь-яка загрозлива або дестабілізуюча поведінка є неприйнятною.

Ми закликаємо Росію дотримуватися наявних механізмів у рамках Віденського документа щодо прозорості переміщень та здійснити деескалацію напруженості".

Деталі: У ЄС нагадали, що минуло вже два роки від часу проведення останнього "нормандського" саміту, на якому були підписано документ під назвою "Загальні узгоджені висновки".

"Ми шкодуємо, що більшість узгоджених тоді заходів досі не реалізовано, хоча домовленості на технічному рівні були досягнуті в робочих групах Тристоронньої контактної групи. Утім вони залишаються заблокованими на політичному рівні", - вказують у Євросоюзі.

Крім того, висловлюється жаль з приводу того, що на Міністерській раді ОБСЄ 2-3 грудня у Стокгольмі Росія вкотре "не взяла участь у переговорах щодо декларації про зусилля ОБСЄ в напрямку миру в Україні".

Також у ЄС нагадали про занепокоєння з приводу погіршення безпекової ситуації на сході України внаслідок різкого зростання порушень режиму припинення вогню та нарощування Росією військових сил поблизу кордону.

Передісторія:

  • Україна пропонує вжити низку конкретних кроків, включаючи нове "різдвяне перемир’я", з метою виходу з "глухого кута" на переговорах з врегулювання розпочатого Росією збройного конфлікту.
  • Представники Тристоронньої контактної групи 8 грудня обговорювали можливості посилення режиму припинення вогню на сході України, але не дійшли згоди.
  • Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила про "глухий кут" у переговорах в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на сході України.
  • На позачерговому засіданні ТКГ 9 грудня Росія відкинула пропозиції України розширити склад Спільного центру контролю та координації (СЦКК), а також про повернення до режиму припинення вогню з 10 грудня.

Теми: ЄСРосіяДонбасвійна


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