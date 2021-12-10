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Россия завела "Минск" и "Норманди" в тупик – ЕС

Пятница, 10 декабря 2021, 05:12
фото: Getty Images

Евросоюз заявляет, что Нормандский формат и переговорный процесс в ТГК Россия завели в тупик отказом признавать себя стороной конфликта на востоке Украины.

Источник: заявление ЕС, оглашенное на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, цитирует Укринформ

Дословно: "Отказ России как стороны конфликта действовать ответственно, путем конструктивного участия в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы, а также препятствования проведению очередной встречи в Нормандском формате влечет за собой безысходность в этих переговорных форматах".

"Любое угрожающее или дестабилизирующее поведение неприемлемо.

Мы призываем Россию соблюдать существующие механизмы в рамках Венского документа по прозрачности перемещений и осуществить деэскалацию напряженности".

Детали: В ЕС напомнили, что прошло уже два года со времени проведения последнего "нормандского" саммита, на котором был подписан документ под названием "Общие согласованные выводы".

"Мы сожалеем, что большинство согласованных тогда мер до сих пор не реализовано, хотя договоренности на техническом уровне были достигнуты в рабочих группах Трехсторонней контактной группы. Впрочем, они остаются заблокированными на политическом уровне", - указывают в Евросоюзе.

Кроме того, выражается сожаление по поводу того, что на Минсовете ОБСЕ 2-3 декабря в Стокгольме Россия в очередной раз "не приняла участие в переговорах по декларации об усилиях ОБСЕ в направлении мира в Украине".

Также в ЕС напомнили об обеспокоенности по поводу ухудшения ситуации безопасности на востоке Украины в результате резкого роста нарушений режима прекращения огня и наращивания Россией военных сил вблизи границы.

Предыстория:

  • Украина предлагает предпринять ряд конкретных шагов, включая новое "рождественское" перемирие, с целью выхода из "тупика" на переговорах по урегулированию начатого Россией вооруженного конфликта.
  • Представители Трехсторонней контактной группы 8 декабря обсуждали возможности усиления режима прекращения огня на востоке Украины, но не пришли к согласию.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "тупике" в переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию кризиса на востоке Украины.
  • На внеочередном заседании ТКГ 9 декабря Россия отвергла предложения Украины расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также о возвращении к режиму прекращения огня с 10 декабря.

Темы: ЕСРосcияДонбассвойна
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