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Росія відкинула пропозицію України про припинення вогню – ТКГ

П'ятниця, 10 грудня 2021, 01:18
Донбас, фото Getty Images

На позачерговому засіданні ТКГ 9 грудня Росія відкинула пропозиції України розширити склад Спільного центру контролю та координації (СЦКК), а також про повернення до режиму припинення вогню з 10 грудня.

Джерело: ТКГ

Деталі: Українська сторона у ТКГ "з метою забезпечення сталого перемир'я" запропонувала розширити склад СЦКК "уповноваженими представниками країн-учасниць Нормандського формату (за їхньою згодою)" як незалежною стороною.

Як повідомляють у ТКГ, РФ цю пропозицію категорично відкинула.

Крім того, "пропозиція України із закликом до учасників консультацій виступити із зустрічними заявами про повернення до режиму припинення вогню з 00.01 10 грудня 2021 року" також була відкинута Російською Федерацією.

Що передувало: Представники Тристоронньої контактної групи 8 грудня обговорювали можливості посилення режиму припинення вогню на сході України, але не дійшли згоди.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила про "глухий кут" у переговорах в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на сході України.

Нагадаємо: Україна пропонує вжити низку конкретних кроків, включаючи нове "різдвяне перемир’я", з метою виходу з "глухого кута" на переговорах з врегулювання розпочатого Росією збройного конфлікту.

Українська правда
Теми: ТКГРосіявійна


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