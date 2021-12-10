Справа Галантерника і Ко: суд арештував заступника Труханова, який не вніс заставу

У кримінальній справі про незаконне заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками Одеси, Вищий антикорупційний суд заарештував виконувача обов'язків заступника міського голови Одеси-керуючого справами виконавчого комітету Олега Бриндака.

Джерело: пресцентр Вищого антикорупційного суду, трансляція засідання суду

Деталі: 10 грудня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП та посилив запобіжний захід Бриндаку, який не виконав попереднє рішення суду та не вніс визначену заставу в майже 40 мільйонів гривень.

Слідчий суддя Андрій Біцюк ухвалив змінити запобіжний захід заступнику Труханова із застави на тримання під вартою строком на 60 діб.

Водночас у Бриндака є альтернатива внесення застави, яку визначено в сумі 24 970 000 гривень.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – до 7 лютого 2022 року включно.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються певні процесуальні обов’язки, як то прибувати за кожною вимогою до детективів НАБУ, прокурора, слідчого судді, суду; не залишати населений пункт, у якому він проживає без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування щодо обставин кримінального провадження зі свідками та підозрюваними; утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, які визначені в ухвалі слідчого судді.

Крім цього він муситиме здати на зберігання до відповідних органів дежравної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Що передувало: Вищий антикорупційний суд заочно арештував одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого підозрюють у очоленні злочинної організації, яка завдала збитків на 689 млн грн.

Передісторія: