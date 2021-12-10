Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Дело Галантерника и Ко: суд арестовал зама Труханова, не внесшего залог

Пятница, 10 декабря 2021, 15:28
Олег Брындак. фото из Facebook

По уголовному делу о незаконном завладении средствами местного бюджета и земельными участками Одессы, Высший антикоррупционный суд арестовал исполняющего обязанности заместителя городского головы Одессы-управляющего делами исполнительного комитета Олега Брындака.

Источник: пресс-центр Высшего антикоррупционного суда, трансляция заседания суда

Детали: 10 декабря следственый судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и усилил меру пресечения Брындаку, который не выполнил предыдущее решение суда и не внес определенный залог в почти 40 миллионов гривен.

Следователь судья Андрей Бицюк принял решение изменить меру пресечения заместителю Труханова с залога на содержание под стражей сроком на 60 суток.

В то же время у Брындака есть альтернатива внесению залога, определенного в сумме 24 970 000 гривен.

Срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей – до 7 февраля 2022 года включительно.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются определенные процессуальные обязанности, как прибывать по каждому требованию к детективам НАБУ, прокурору, следственному судье, суду; не оставлять населенный пункт, где он проживает без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения по поводу обстоятельств уголовного производства со свидетелями и подозреваемыми; воздерживаться от посещения любых помещений, определенных в определении следственного судьи.

Кроме этого, он должен сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд заочно арестовал одесского бизнесмена Владимира Галантерника, подозреваемого в возглавлении преступной организации, нанесшей ущерб на 689 млн грн.

Предыстория:

  • 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного дела детективов НАБУ и прокуроров САП по завладению землей в Одессе, три из них – мэру Одессы Геннадию Труханову, Владимиру Галантернику, а также экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко.
  • В уголовном деле о незаконном завладении средствами местного бюджета и земельными участками Одессы всего фигурируют 16 человек.
  • 2 ноября НАБУ объявило в международный розыск Галантерника.

Украинская правда
Темы: ТрухановОдессаНАБУАнтикоррупционный суд
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"

Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей

Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией

Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость

Джонсон поговорил с Путиным об Украине, тот потребовал переговоров о НАТО

Еще две области выходят из "красной" зоны ковид-опасности

Все новости...
Труханов
Новинский объяснил, почему внес 30 миллионов залога за Труханова
Новинский внес за Труханова залог в 30 миллионов гривен
Комитет предлагает создать ВСК по делу Труханова
Последние новости
23:15
фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"
22:26
Кулеба встретился с американским дипломатом, которая едет на переговоры в Москву
21:36
Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей
21:08
США могут увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО
20:54
КГГА разрешила Алиеву построить ТРЦ на месте книжного рынка на Петровке
20:47
Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией
20:31
Кулеба впервые пообщался с новой главой МИД Германии: обсудили Донбасс и "Северный поток-2"
20:30
Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость
20:05
Курс валют: гривня продолжает укрепляться
20:01
Боррель: ЕС готов к экономическим санкциям в случае усиления агрессии России
Все новости...