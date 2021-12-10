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Дело Галантерника и Ко: суд арестовал зама Труханова, не внесшего залог

Пятница, 10 декабря 2021, 14:28
Дело Галантерника и Ко: суд арестовал зама Труханова, не внесшего залог
Олег Брындак. фото из Facebook

По уголовному делу о незаконном завладении средствами местного бюджета и земельными участками Одессы, Высший антикоррупционный суд арестовал исполняющего обязанности заместителя городского головы Одессы-управляющего делами исполнительного комитета Олега Брындака.

Источник: пресс-центр Высшего антикоррупционного суда, трансляция заседания суда

Детали: 10 декабря следственый судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и усилил меру пресечения Брындаку, который не выполнил предыдущее решение суда и не внес определенный залог в почти 40 миллионов гривен.

Следователь судья Андрей Бицюк принял решение изменить меру пресечения заместителю Труханова с залога на содержание под стражей сроком на 60 суток.

В то же время у Брындака есть альтернатива внесению залога, определенного в сумме 24 970 000 гривен.

Срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей – до 7 февраля 2022 года включительно.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются определенные процессуальные обязанности, как прибывать по каждому требованию к детективам НАБУ, прокурору, следственному судье, суду; не оставлять населенный пункт, где он проживает без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения по поводу обстоятельств уголовного производства со свидетелями и подозреваемыми; воздерживаться от посещения любых помещений, определенных в определении следственного судьи.

Кроме этого, он должен сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд заочно арестовал одесского бизнесмена Владимира Галантерника, подозреваемого в возглавлении преступной организации, нанесшей ущерб на 689 млн грн.

Предыстория:

  • 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного дела детективов НАБУ и прокуроров САП по завладению землей в Одессе, три из них – мэру Одессы Геннадию Труханову, Владимиру Галантернику, а также экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко.
  • В уголовном деле о незаконном завладении средствами местного бюджета и земельными участками Одессы всего фигурируют 16 человек.
  • 2 ноября НАБУ объявило в международный розыск Галантерника.

Украинская правда

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Темы: ТрухановОдессаНАБУАнтикоррупционный суд
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