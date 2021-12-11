Арестович вважає, що врятував Бутусову життя: Жодної подяки

Речник ТКГ щодо Донбасу та позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що врятував життя головного редактора Цензор.нет Юрія Бутусова.

Джерело: Арестович в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Я вважаю його чорним пропагандистом, а не журналістом. Людина, яка стала пропагандистом, зараз пішла в політику, робить політичні заяви, політично поводиться. Але, тим не менш, я колись йому симпатизував. Та і поза будь-яким особистим, я простого його особисто попередив. Жодної подяки. Я, можливо, йому життя врятував".

"Моя мета – врятувати йому (Бутусову – ред.) життя. І запобігти гіршому сценарію, коли росіяни, наприклад, вб’ють його, і потім скористаються ситуацією внутрішньополітичної кризи для того, щоб на нас напасти. Ось моя мета".

Деталі: На уточнення, чи казав він особисто Бутусову, що його можуть убити, Арестович відповів: "Я казав йому рік тому, що…".

За словами Арестовича, йдеться про "звичайну схему", яку знають кримінологи.

"Треба накачати людину, а потім її ліквідувати, щоб була сакральна жертва. І накачують його ті самі люди, які ллють йому 2 роки поспіль таємну інформацію. Він цього не розуміє", - сказав радник голови ОП.

На питання, чи є у нього дані, наприклад, українських спецслужб, щодо можливої підготовки вбивства Бутусова, Арестович сказав: "Давайте я дам аналогію. Якщо ви заходите в ресторан, а там стіл накритий, сидить жінка в сукні нареченої, чоловік, обручки, священик тощо. На що це схоже? Так от знаків, що Бутусова готують набагато більше, ніж, якщо ми побачили по цій аналогії. Я фактично врятував йому життя".

Замовником ліквідації Бутусова, на думку Арестовича, можуть бути ті, хто хоче "покачати Офіс президента".

Що передувало: 29 листопада Олексій Арестович заявив, що головного редактора Цензор.нет Юрія Бутусова можуть убити, тому він проситиме надати журналісту державну охорону.

Сам Бутусов заявив, що не прийме державну охорону, якщо йому її запропонують.

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