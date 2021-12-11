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Арестович считает, что спас Бутусову жизнь: Никакой благодарности

Суббота, 11 декабря 2021, 19:42
фото Радио Свобода

Представитель ТКГ по Донбассу и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что спас жизнь главного редактора Цензор.нет Юрия Бутусова.

Источник: Арестович в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Я считаю его черным пропагандистом, а не журналистом. Человек, ставший пропагандистом, сейчас пошел в политику, делает политические заявления, политически себя ведет. Но, тем не менее, я когда-то ему симпатизировал. Да и вне всякого личного, я простого его лично предупредил. Никакой благодарности. Я, может быть, ему жизнь спас".

"Моя цель – спасти ему (Бутусову – ред.) жизнь. И предотвратить худший сценарий, когда россияне, например, убьют его, а затем воспользуются ситуацией внутриполитического кризиса для того, чтобы на нас напасть. Вот моя цель".

Детали: На уточнение, говорил ли он лично Бутусову, что его могут убить, Арестович ответил: "Я говорил ему год назад, что…".

По словам Арестовича, речь идет об "обычной схеме", которую знают криминологи.

"Надо накачать человека, а затем его ликвидировать, чтобы была сакральная жертва. И накачивают его те же люди, которые льют ему 2 года тайную информацию. Он этого не понимает", – сказал советник главы ОП.

На вопрос, есть ли у него данные, например, украинских спецслужб относительно возможной подготовки убийства Бутусова, Арестович сказал: "Давайте я дам аналогию. Если вы заходите в ресторан, а там стол накрыт, сидит женщина в платье невесты, мужчина, кольца, священник и т.д. На что это похоже? Так вот знаков, что Бутусова готовят гораздо больше, чем если мы увидели по этой аналогии. Я фактически спас ему жизнь".

Заказчиками ликвидации Бутусова, по мнению Арестовича, могут быть те, кто хочет "покачать Офис президента".

Что предшествовало: 29 ноября Арестович заявил, что Бутусова могут убить, поэтому он будет просить предоставить журналисту государственную охрану.

Сам Бутусов заявил, что не примет государственную охрану, если ему ее предложат.

Предыстория:

  • 26 ноября во время встречи президента Владимира Зеленского с журналистами Юрий Бутусов говорил с президентом с вызовом, между ними произошла ссора. Зеленский назвал Бутусова человеком, который работал на Игоря Коломойского и обиделся, что не получил должности в Минобороны, а также обвинил его в смертях бойцов из-за публикации о применении дрона на Донбассе Бутусов ответил, что Зеленский переносит ответственность на других.
  • Позже Бутусов заявил, что надо было "дать по морде" Зеленскому, но его остановило уважение к статусу президента.
  • 28 ноября Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту публикации Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы, опубликованное 27 ноября, в День памяти жертв голодоморов.

Украинская правда
Темы: Офис президентаСМИ
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