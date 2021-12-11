Помічниця держсекретаря США їде до Києва і Москви

Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід на початку наступного тижня відвідає Київ і Москву.

Джерело: Держдеп США

Дослівно: "Помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід відвідає Київ, Україна та Москву, Росія 13-15 грудня, де зустрінеться з високопоставленими чиновниками для обговорення нарощування військових потужностей Росії та підкреслить прихильність Сполучених Штатів суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України".

Деталі: Як зазначається, Донфрід підкреслить, що "можна досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі через виконання Мінських домовленостей за підтримки Нормандського формату".

Після цього 15-16 грудня Донфрід поїде до Брюсселя, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО та партнерами з ЄС щодо зусиль для досягнення дипломатичного рішення.

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