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Помічниця держсекретаря США їде до Києва і Москви

Субота, 11 грудня 2021, 20:16
фото Держдепу США

Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід на початку наступного тижня відвідає Київ і Москву.

Джерело: Держдеп США

Дослівно: "Помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід відвідає Київ, Україна та Москву, Росія 13-15 грудня, де зустрінеться з високопоставленими чиновниками для обговорення нарощування військових потужностей Росії та підкреслить прихильність Сполучених Штатів суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України".

Деталі: Як зазначається, Донфрід підкреслить, що "можна досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі через виконання Мінських домовленостей за підтримки Нормандського формату".

Після цього 15-16 грудня Донфрід поїде до Брюсселя, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО та партнерами з ЄС щодо зусиль для досягнення дипломатичного рішення.

Передісторія:

  • 7 грудня відбулися переговори президента США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.
  • Путін заявив Байдену, що НАТО нібито робить "небезпечні спроби" освоєння української території, а в США повідомили, що Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО.
  • 9 грудня Байден провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. 
  • Того ж вечора глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що США вирішили стати активним учасником мирного процесу з врегулювання ситуації на Донбасі.

Українська правда
Теми: США


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