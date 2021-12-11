Помощница госсекретаря США едет в Киев и Москву

Помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид в начале следующей недели посетит Киев и Москву.

Источник: Госдеп США

Дословно: "Помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Киев, Украина и Москву, Россия 13-15 декабря, где встретится с высокопоставленными чиновниками для обсуждения наращивания военной мощи России и подчеркнет приверженность Соединенных Штатов суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины".

Детали: Как отмечается, Донфрид подчеркнет, что "можно добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе через выполнение Минских договоренностей при поддержке Нормандского формата".

После этого 15-16 декабря Донфрид поедет в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС по поводу усилий для достижения дипломатического решения.

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