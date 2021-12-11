Помощница госсекретаря США едет в Киев и Москву
Помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид в начале следующей недели посетит Киев и Москву.
Источник: Госдеп США
Дословно: "Помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Киев, Украина и Москву, Россия 13-15 декабря, где встретится с высокопоставленными чиновниками для обсуждения наращивания военной мощи России и подчеркнет приверженность Соединенных Штатов суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины".
Детали: Как отмечается, Донфрид подчеркнет, что "можно добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе через выполнение Минских договоренностей при поддержке Нормандского формата".
После этого 15-16 декабря Донфрид поедет в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС по поводу усилий для достижения дипломатического решения.
Предыстория:
- 7 декабря состоялись переговоры Байдена и президента РФ Путина. Они продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.
- Путин заявил Байдену, что НАТО якобы предпринимает "опасные попытки" освоения украинской территории, а в США заявили, что Байден отказался идти на уступки Путину по поводу перспективы членства Украины в НАТО.
- 9 декабря прошли переговоры Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.
- В тот же вечер глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США решили стать активным участником мирного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.