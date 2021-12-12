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Скандал из Гогилашвили: Зеленский просит уволить замминистра МВД

Воскресенье, 12 декабря 2021, 14:19
Александр Гогилашвили, фото МВД

Президент Владимир Зеленский попросил главу МВД и правительство уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Свою просьбу президент обнародовал через сутки после инцидента, о котором написали медиа, и который повлек за собой общественный резонанс.

На видео Гогилашвили скандалил с правоохранителями на въезде в зону ООС, нецензурно выражался, возмущался, что его не узнали в лицо и угрожал.

Зеленский в своем сообщении подчеркнул, что демократическое государство не может существовать без обычного человеческого равенства, в частности, без равенства занимающих какие-либо государственные должности и тех, кто им подчиняется.

Дословно: "По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении заместителя главы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем.

Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств".

Напомним:

  • Министр внутренних дел Денис Монастырский после обнародования скандального видео с Гогилашвили пообещал "дисциплинарное производство" для установления обстоятельств инцидента. Такое заявление он сделал в субботу, об увольнении тогда речь не шла. Сам Гогилашвили тогда же извинился за "чрезмерную эмоциональность".
  • Жена Гогилашвили – Мария Левченко – является личным помощником президента Владимира Зеленского, а у самого Гогилишвили есть паспорт гражданина России.

Украинская правда
Темы: скандалЗеленскийМВД
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