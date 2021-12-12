Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандал с Гогилашвили: Зеленский просит уволить замминистра МВД

Воскресенье, 12 декабря 2021, 13:19
Скандал с Гогилашвили: Зеленский просит уволить замминистра МВД
Александр Гогилашвили, фото МВД

Президент Владимир Зеленский попросил главу МВД и правительство уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Свою просьбу президент обнародовал через сутки после инцидента, о котором написали медиа, и который повлек за собой общественный резонанс.

На видео Гогилашвили скандалил с правоохранителями на въезде в зону ООС, нецензурно выражался, возмущался, что его не узнали в лицо и угрожал.

Зеленский в своем сообщении подчеркнул, что демократическое государство не может существовать без обычного человеческого равенства, в частности, без равенства занимающих какие-либо государственные должности и тех, кто им подчиняется.

Дословно: "По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении заместителя главы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем.

Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств".

Напомним:

  • Министр внутренних дел Денис Монастырский после обнародования скандального видео с Гогилашвили пообещал "дисциплинарное производство" для установления обстоятельств инцидента. Такое заявление он сделал в субботу, об увольнении тогда речь не шла. Сам Гогилашвили тогда же извинился за "чрезмерную эмоциональность".
  • Жена Гогилашвили – Мария Левченко – является личным помощником президента Владимира Зеленского, а у самого Гогилишвили есть паспорт гражданина России.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: скандалЗеленскийМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
скандал
Прокуратура взялась за проверку одесского военкома и его родственников
Силовики и ВСУ будут проверять военкома на добропорядочность − Минобороны
Одесского военкома с элитным имуществом в Испании уволили – Гуменюк
Последние новости
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
Все новости...
Реклама: