Гогілашвілі про своє звільнення: Це приклад для всіх, як не треба робити

Звільнений у понеділок заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі написав, що йому соромно за свою емоційність, проте не соромно за роботу.

Джерело: повідомлення Гогілашвілі у Facebook

Пряма мова: "Я написав заяву на звільнення…

Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки".

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