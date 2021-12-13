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Гогілашвілі про своє звільнення: Це приклад для всіх, як не треба робити

Понеділок, 13 грудня 2021, 13:21
Гогілашвілі про своє звільнення: Це приклад для всіх, як не треба робити

Звільнений у понеділок заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі написав, що йому соромно за свою емоційність, проте не соромно за роботу.

Джерело: повідомлення Гогілашвілі у Facebook

Пряма мова: "Я написав заяву на звільнення…

Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки".

Передісторія:

  • У понеділок заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі звільнили після його скандальної поведінки з правоохоронцями на в'їзді до Донецької області.
  • 11 грудня стало відомо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на в'їзді в Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи.
  • Гогілашвілі вибачився "за свою зайву емоційність" і пообіцяв сприяти проведенню розслідування інциденту на блокпості в зоні ООС.
  • Президент Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ і Кабмін звільнити Олександра Гогілашвілі через інцидент.

Українська правда

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Теми: МВСполіціяКабінет міністрів
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