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Гогилашвили о своем увольнении: Это пример для всех, как не нужно делать

Понедельник, 13 декабря 2021, 13:21
Гогилашвили о своем увольнении: Это пример для всех, как не нужно делать

Уволенный в понедельник заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили написал, что ему стыдно за свою эмоциональность, однако не стыдно за работу.

Источник: сообщение Гогилашвили в Facebook

Прямая речь: "Я написал заявление об уходе…

Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более чем 2 года".

Предыстория:

  • В понедельник заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили уволили после его скандального поведения с правоохранителями на въезде в Донецкую область.
  • 11 декабря стало известно, что Гогилашвили поскандалил со стражами порядка на въезде в Донецкую область из-за того, что его машину остановили и попросили показать документы.
  • Гогилашвили извинился за свою излишнюю эмоциональность и пообещал содействовать проведению расследования инцидента на блокпосте в зоне ООС.
  • Президент Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел и Кабмин уволить Александра Гогилашвили из-за инцидента.

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Темы: МВДполицияКабинет министров
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