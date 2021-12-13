Гогилашвили о своем увольнении: Это пример для всех, как не нужно делать
Понедельник, 13 декабря 2021, 13:21
Уволенный в понедельник заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили написал, что ему стыдно за свою эмоциональность, однако не стыдно за работу.
Источник: сообщение Гогилашвили в Facebook
Прямая речь: "Я написал заявление об уходе…
Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более чем 2 года".
Предыстория:
- В понедельник заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили уволили после его скандального поведения с правоохранителями на въезде в Донецкую область.
- 11 декабря стало известно, что Гогилашвили поскандалил со стражами порядка на въезде в Донецкую область из-за того, что его машину остановили и попросили показать документы.
- Гогилашвили извинился за свою излишнюю эмоциональность и пообещал содействовать проведению расследования инцидента на блокпосте в зоне ООС.
- Президент Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел и Кабмин уволить Александра Гогилашвили из-за инцидента.