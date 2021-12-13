Гогилашвили о своем увольнении: Это пример для всех, как не нужно делать

Уволенный в понедельник заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили написал, что ему стыдно за свою эмоциональность, однако не стыдно за работу.

Источник: сообщение Гогилашвили в Facebook

Прямая речь: "Я написал заявление об уходе…

Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более чем 2 года".

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