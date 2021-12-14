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До об'єднання Разумкова увійшла ще одна "слуга"

Вівторок, 14 грудня 2021, 12:19
фото: FB Шпак

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Любов Шпак увійшла до складу міжфракційного об'єднання "Розумна політика", яке очолює колишній спікер ВР Дмитро Разумков.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", екс-спікер у кулуарах парламенту

Пряма мова: "МФО "Розумна політика" розширюватиметься. Сьогодні до нас приєдналася Любов Олександрівна Шпак – це народний депутат від "Слуги народу".

Я думаю, що це лише початок нашої спільної роботи, розширення та співпраці на користь Верховної Ради України як інституції, і, головне, на користь усіх цих людей, які нас підтримують".

Що було раніше: Крім Разумкова до складу нового МФО увійшли 21 "слуга народу": Володимир Козак, Василь Мокан, Роман Соха, Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва, Валерій Божик, Дмитро Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олександр Бакумов, Олег Воронько, Ольга Коваль, Дарія Володіна, Роман Бабій, Михайло Новіков, Аліна Загоруйко, Костянтин Касай, Дмитро Гурін, Михайло Крячко, Євген Петруняк, Іван Юнаков.

Також виключена зі "СН" Людмила Буймістер.

Два депутати від "Батьківщини" – Андрій Ніколаєнко та Володимир Кабаченко.

Передісторія:

  • На початку жовтня нардепи відправили у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова, у якого загострився конфлікт із партією влади "Слуга народу". 
  • 5 листопада стало відомо, що ексспікер Верховної Ради створює у парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика".
  • 16 листопада у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика", керівником якої став колишній голова парламенту Дмитро Разумков.

Українська правда
Теми: Разумков ДмитроВерховна Рада


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