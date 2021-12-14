До об'єднання Разумкова увійшла ще одна "слуга"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Любов Шпак увійшла до складу міжфракційного об'єднання "Розумна політика", яке очолює колишній спікер ВР Дмитро Разумков.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", екс-спікер у кулуарах парламенту

Пряма мова: "МФО "Розумна політика" розширюватиметься. Сьогодні до нас приєдналася Любов Олександрівна Шпак – це народний депутат від "Слуги народу".

Я думаю, що це лише початок нашої спільної роботи, розширення та співпраці на користь Верховної Ради України як інституції, і, головне, на користь усіх цих людей, які нас підтримують".

Що було раніше: Крім Разумкова до складу нового МФО увійшли 21 "слуга народу": Володимир Козак, Василь Мокан, Роман Соха, Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва, Валерій Божик, Дмитро Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олександр Бакумов, Олег Воронько, Ольга Коваль, Дарія Володіна, Роман Бабій, Михайло Новіков, Аліна Загоруйко, Костянтин Касай, Дмитро Гурін, Михайло Крячко, Євген Петруняк, Іван Юнаков.

Також виключена зі "СН" Людмила Буймістер.

Два депутати від "Батьківщини" – Андрій Ніколаєнко та Володимир Кабаченко.

Передісторія: