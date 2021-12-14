К объединению Разумкова присоединилась еще одна "слуга"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Любовь Шпак вошла в состав межфракционного объединения "Разумная политика", которое создал экс-спикер ВР Дмитрий Разумков.

Источник: "Интерфакс-Украина", экс-спикер в кулуарах парламента

Прямая речь: "МФО "Разумная политика" будет расширяться. Сегодня к нам присоединилась Любовь Александровна Шпак - это народный депутат от "Слуги народа".

Я думаю, что это только начало нашей совместной работы, расширения и сотрудничества в пользу Верховной Рады Украины как институции, и, главное, в пользу всех этих людей, которые нас поддерживают".

Что было раньше: Кроме Разумкова в состав нового МФО вошли 21 "слуга народа": Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Александр Бакумов, Олег Воронько, Ольга Коваль, Дарья Володина, Роман Бабий, Михаил Новиков, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков.

Также исключенная из "СН" Людмила Буймистер.

Два депутата от "Батькивщины" – Андрей Николаенко и Владимир Кабаченко.

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