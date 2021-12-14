Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

К объединению Разумкова присоединилась еще одна "слуга"

Вторник, 14 декабря 2021, 12:19
фото: FB Шпак

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Любовь Шпак вошла в состав межфракционного объединения "Разумная политика", которое создал экс-спикер ВР Дмитрий Разумков.

Источник: "Интерфакс-Украина", экс-спикер в кулуарах парламента

Прямая речь: "МФО "Разумная политика" будет расширяться. Сегодня к нам присоединилась Любовь Александровна Шпак - это народный депутат от "Слуги народа".

Я думаю, что это только начало нашей совместной работы, расширения и сотрудничества в пользу Верховной Рады Украины как институции, и, главное, в пользу всех этих людей, которые нас поддерживают".

Что было раньше: Кроме Разумкова в состав нового МФО вошли 21 "слуга народа": Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Александр Бакумов, Олег Воронько, Ольга Коваль, Дарья Володина, Роман Бабий, Михаил Новиков, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков.

Также исключенная из "СН" Людмила Буймистер.

Два депутата от "Батькивщины" – Андрей Николаенко и Владимир Кабаченко.

Предыстория:

  • В начале октября нардепы отправили в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова, у которого обострился конфликт с партией власти "Слуга народа".
  • 5 ноября стало известно, что эксспикер Верховной Рады создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".
  • 16 ноября в Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Разумная политика", руководителем которой стал бывший глава парламента Дмитрий Разумков.

Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийВерховная Рада
powered by lun.ua
Главное сегодня

Каждый третий украинец готов встретить российского агрессора с оружием в руках - опрос

В НАТО ответили на обвинения РФ в "провокациях" и отметили право Украины определять свою политику

Главные новости четверга и ночи: Порошенко в "Раде", суд в РФ о российских войсках на Донбассе

G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире

Советники регулятора США рекомендовали вакцинироваться Pfizer и Moderna вместо J&J

На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение – командующий ВМС

Все новости...
Разумков Дмитрий
Разумков открыл сайт и призвал присоединяться к "его команде"
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
#ПортретНардепа: как проверить работу депутата на сайте ВРУ
Последние новости
11:53
Шмигаль не ответил на вопросы о Гогилашвили: Пишите запрос
11:40
Каждый третий украинец готов встретить российского агрессора с оружием в руках - опрос
11:28
Зеленский собирает послов в Гуте на следующей неделе
11:17
НАПК вызывает Шкарлета для объяснения недостоверностей в декларации
11:14
видеоВ Украину не пустили гитариста группы "Город 312"
11:10
инфографика СБУ идентифицировала 1 387 боевиков ОРДЛО и больше 1 тысячи задержала
11:08
Курс валют на 17 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
10:52
Рада планирует внеочередное заседание в свой последний рабочий день года
10:34
УЗ планирует в следующем году выйти на прибыль в 2 миллиарда
10:26
Кулеба назвал главное достижение МИД Украины в этом году
Все новости...