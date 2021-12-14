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Богдан розповів про щомісячні зарплати "слуг" у конвертах: Платять за потрібні голосування

Вівторок, 14 грудня 2021, 18:36
Богдан розповів про щомісячні зарплати слуг у конвертах: Платять за потрібні голосування
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Колишній голова Офісу президенту Андрій Богдан розповів, що народні депутати від "Слуги народу" отримують тисячі доларів у конвертах за "потрібні" голосування у Верховній Раді.

Джерело: Богдан в інтерв’ю Дмитру Гордону

Богдан: "Там величезні бюджети. Звідки ж вони беруться? Звичайно ж, є якісь напрямки бізнесу, які дають "чорний" кеш.

Чи працюють вони зараз з якимось персонажами, я за два цих роки не знаю. Не хочу ні на кого наговорювати.

Гордон: Депутатам від "Слуги народу" гроші в конвертах платять щомісячно?

Богдан: Ну, так. Я чув, що платять.

Гордон: За моїми даними, в НАБУ уже є всі документи. Люди задокументували це через своїх людей серед депутатів.

Богдан: Це довга історія. Я бачив, як це працює.

Умовно, у депутата є зарплата, скажімо 20 тисяч не гривень, неофіційна. Якщо ти не голосуєш, то тебе штрафують і твоя зарплата зменшується.

Деталі: За словами Богдана, заробітна плата нардепа СН залежить від того, чи проголосує він за "потрібний" законопроєкт.

Колишній керівник ОП також заявив, що НАБУ не реагує на такі порушення, тому що в Україні досі немає керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Богдан вважає, що після призначення керівника САП почнуться "облави".

Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що в бюро є понад 10 заяв, у яких йдеться про отримання народними депутатами грошей "у конвертах".

Нагадаємо:

  • Нардепка Анна Скороход заявляла, що її колишні колеги по фракції "Слуга народу" отримують зарплати в конвертах, які видають заступники Давида Арахамії.
  • Те ж повідомляв її співмешканець, померлий Антон Поляков.
  • 11 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: БогданСлуга народуВерховна РадазарплатиОфіс президента
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