Богдан розповів про щомісячні зарплати "слуг" у конвертах: Платять за потрібні голосування
Колишній голова Офісу президенту Андрій Богдан розповів, що народні депутати від "Слуги народу" отримують тисячі доларів у конвертах за "потрібні" голосування у Верховній Раді.
Джерело: Богдан в інтерв’ю Дмитру Гордону
Богдан: "Там величезні бюджети. Звідки ж вони беруться? Звичайно ж, є якісь напрямки бізнесу, які дають "чорний" кеш.
Чи працюють вони зараз з якимось персонажами, я за два цих роки не знаю. Не хочу ні на кого наговорювати.
Гордон: Депутатам від "Слуги народу" гроші в конвертах платять щомісячно?
Богдан: Ну, так. Я чув, що платять.
Гордон: За моїми даними, в НАБУ уже є всі документи. Люди задокументували це через своїх людей серед депутатів.
Богдан: Це довга історія. Я бачив, як це працює.
Умовно, у депутата є зарплата, скажімо 20 тисяч не гривень, неофіційна. Якщо ти не голосуєш, то тебе штрафують і твоя зарплата зменшується.
Деталі: За словами Богдана, заробітна плата нардепа СН залежить від того, чи проголосує він за "потрібний" законопроєкт.
Колишній керівник ОП також заявив, що НАБУ не реагує на такі порушення, тому що в Україні досі немає керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Богдан вважає, що після призначення керівника САП почнуться "облави".
Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що в бюро є понад 10 заяв, у яких йдеться про отримання народними депутатами грошей "у конвертах".
Нагадаємо:
- Нардепка Анна Скороход заявляла, що її колишні колеги по фракції "Слуга народу" отримують зарплати в конвертах, які видають заступники Давида Арахамії.
- Те ж повідомляв її співмешканець, померлий Антон Поляков.
- 11 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.