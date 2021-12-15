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Кличко про Подільський міст: Обіцяли завершити цього року, але… Відкриємо наступного

Середа, 15 грудня 2021, 12:03
Кличко про Подільський міст: Обіцяли завершити цього року, але… Відкриємо наступного
Віталій Кличко. фото з персонального сайту мера

Мер Києва Віталій Кличко пояснює затримку завершення будівництва Подільского мосту низкою факторів, включно з "людським".

Джерело: Кличко, звітуючи про підсумки роботи міської влади в 2021 році

Пряма мова: "Окрема тема – добудова Подільсько-Вознесенського мостового переходу, якого чекають кияни. Ви планували і обіцяли відкрити автосполучення цим мостом цього року, але… Відкриємо наступного. На темпах будівництва позначилась і криза, яку спричинив коронавірус, були затримки з матеріалами через локдауни, люди хворіли…".

Деталі: Кличко нагадав, що звільнив свого заступника Олександра Густєлєва через затягування будівельних робіт.

Загальна протяжність Подільсько-Вознесенського мостового переходу – 10 кілометрів, і на 90% він готовий,  запевняє мер.

За словами Кличка, цього року було внесено зміни в проєкт будівництва, передбачивши спорудження ще одного з’їзду на житловий масив Троєщина - вулицею Оноре де Бальзака та подальше будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену. Мер запевнив, що "особисто щодня контролює процес будівництва".

Пряма мова: "Цей мостовий перехід дуже важливий для столиці. І ми його добудуємо, що б там не було!".

Нагадаємо: Столичні прокуратури розслідують низку проваджень через привласнення коштів територіальної громади, службову недбалість під час будівництва Подільського мосту та спробу розкрадання. У жовтні столичні правоохоронці проводили огляд із залученням експертів та водолазів.

Зокрема в трьох кримінальних провадженнях за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом особам, серед яких службові особи замовника будівництва, генпідрядника та підрядника. Загальна сума встановлених збитків складає понад 154 млн гривень.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївВіталій Кличко
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