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Кличко о Подольском мосте: Обещали завершить в этом году, но… Откроем в следующем

Среда, 15 декабря 2021, 12:03
Кличко о Подольском мосте: Обещали завершить в этом году, но… Откроем в следующем
Віталій Кличко. фото з персонального сайту мэра

Мэр Киева Виталий Кличко объясняет задержку завершения строительства Подольского моста рядом факторов, включая "человеческий".

Источник: Кличко, отчитываясь об итогах работы городских властей в 2021 году

Прямая речь: "Отдельная тема – достройка Подольско-Вознесенского мостового перехода, которого ждут киевляне. Мы планировали и обещали открыть автосообщение этим мостом в этом году, но… Откроем в следующем. На темпах строительства отразился и кризис, который вызвал коронавирус, были задержки с материалами локдауны, люди болели…".

Детали: Кличко напомнил, что уволил своего заместителя Александра Густелева из-за затягивания строительных работ.

Общая протяженность Подольско-Вознесенского мостового перехода – 10 км, и на 90% он готов, уверяет мэр.

По словам Кличко, в этом году были внесены изменения в проект строительства, предусмотрев строительство еще одного съезда на жилой массив Троещина - улицей Оноре де Бальзака и дальнейшее строительство Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Мэр заверил, что "лично каждый день контролирует процесс строительства".

Прямая речь: "Этот мостовой переход очень важен для столицы. И мы его достроим, что бы то ни было!".

Напомним: Столичные прокуратуры расследуют ряд производств из-за присвоения средств территориальной общины, служебную халатность во время строительства Подольского моста и попытку хищения. В октябре столичные правоохранители проводили осмотр с привлечением экспертов и водолазов.

В частности, в трех уголовных производствах при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры сообщено о подозрении четырем лицам, среди которых должностные лица заказчика строительства, генподрядчика и подрядчика. Общая сумма установленного ущерба составляет более 154 млн гривен.

Валентина Романенко, УП
Темы: КиевВиталий Кличко
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