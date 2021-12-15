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За два дні на "тисячу Зеленського" оформили пів мільйона заявок

Середа, 15 грудня 2021, 14:36
фото: мінцифри

Українці оформили понад 500 тисяч заявок на виплату тисячі гривень за вакцинацію у "Дії".

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Telegram

Пряма мова Шмигаля: "Цього тижня стартувало тестування програми президента України єПідтримка. За декілька днів банки відкрили понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам 1000 гривень.

За перші дві доби роботи для тестувальників пілотного проєкту оформлено понад 500 тис. заявок на виплату. Це непоганий старт. З 19 грудня кожен вакцинований зможе почати витрачати свою тисячу. А уряд продовжить працювати над вдосконаленням програми".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський повідомив, що повністю вакциновані українці віком від 60 років у січні зможуть витратити тисячу, яку даватимуть за вакцинацію, на ліки.

Програма "єПідтримка" стартуватиме 19 грудня. Раніше повідомлялося, що на них можна буде купувати книги.

Читайте також: "Тисяча Зеленського": як отримати гроші за COVID-вакцинацію та де їх використати. Інструкція

Українська правда
Теми: Шмигаль Діявакцинаціякоронавірус


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