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За два дня на "тысячу Зеленского" оформили полмиллиона заявок

Среда, 15 декабря 2021, 13:36
За два дня на тысячу Зеленского оформили полмиллиона заявок
фото: минцифры

Украинцы оформили более 500 тысяч заявок на выплату тысячи гривен за вакцинацию в Действии.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь Шмыгаля: "На этой неделе стартовало тестирование программы президента Украины Поддержка. За несколько дней банки открыли более 1,7 млн ​​виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1000 гривен.

За первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта оформлено более 500 тыс. заявок в рассрочку. Это хороший старт. С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу. А правительство продолжит работать над усовершенствованием программы".

Напомним: Президент Владимир Зеленский сообщил, что полностью вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет в январе смогут потратить тысячу, которую будут давать за вакцинацию, на лекарства.

Программа "еПоддержка" стартует 19 декабря. Раньше сообщалось, что на эти деньги можно будет покупать книги.

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Украинская правда

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Темы: ШмыгальДіявакцинациякоронавирус
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