Понад 60% киян вважають, що є конфлікт між Зеленським і Кличком
62% киян вважають, що існує конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та мером Києва Віталієм Кличком.
Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 10-12 грудня
Деталі: 24% киян не думають, що мер Києва і президент конфліктують, а ще 14% – вагалися із відповіддю.
Серед тих, хто вважають реальним конфлікт між президентом та очільником столиці, 39% підтримують у ньому Кличка, 15% – Зеленського, 45% – нікого з них.
68% таких опитаних вважають, що це протистояння в першу чергу зумовлено намаганням Зеленського усунути політичного конкурента. 23% думають, що причиною цього є спроба президента навести порядок у столиці.
Дослідження тривало 10-12 грудня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 мешканців Києва віком від 18 років і старше.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.
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Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка
Передісторія:
- Конфлікт Банкової та міського голови Києва Віталія Кличка триває досить давно з періодичними загостреннями. Так, наприкінці літа суперечки між ОП та мером Києва точились навколо теми забудови столиці. Кличка навіть викликали на засідання РНБО, проте той не з’явився.
- Також тривав публічний конфлікт також між мером та міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком, який є одним з авторів законопроєкту про місто Київ – столицю України №2143-3, який може обмежити повноваження Кличка в Києві.