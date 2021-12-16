Более 60% киевлян считают, что есть конфликт между Зеленским и Кличко
62% киевлян считают, что существует конфликт между президентом Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко.
Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-12 декабря
Детали: 24% киевлян не думают, что мэр Киева и президент конфликтуют, а еще 14% – затруднились ответить.
Среди тех, кто считает реальным конфликт между президентом и главой столицы, 39% поддерживают в нем Кличко, 15% – Зеленского, 45% – никого из них.
68% таких опрошенных считают, что это противостояние в первую очередь обусловлено попыткой Зеленского устранить политического конкурента. 23% полагают, что причина – попытка президента навести порядок в столице.
Исследование проходило 10-12 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2000 жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше.
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%.
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Предыстория:
- Конфликт Банковой и городского головы Киева Виталия Кличко продолжается довольно давно с периодическими обострениями. В конце дета споры между ОП и мэром Киева шли вокруг темы застройки столицы. Кличко даже вызвали на заседание СНБО, однако тот не явился.
- Также продолжается публичный конфликт также между мэром и министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко, который является одним из авторов проекта закона о Киеве – столице Украины" №2143-3, который может ограничить полномочия Кличко в Киеве.