Более 60% киевлян считают, что есть конфликт между Зеленским и Кличко

62% киевлян считают, что существует конфликт между президентом Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-12 декабря

Детали: 24% киевлян не думают, что мэр Киева и президент конфликтуют, а еще 14% – затруднились ответить.

Среди тех, кто считает реальным конфликт между президентом и главой столицы, 39% поддерживают в нем Кличко, 15% – Зеленского, 45% – никого из них.

ИнфографИка "Рейтинга"

68% таких опрошенных считают, что это противостояние в первую очередь обусловлено попыткой Зеленского устранить политического конкурента. 23% полагают, что причина – попытка президента навести порядок в столице.

Исследование проходило 10-12 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2000 жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%.

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