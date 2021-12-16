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Банда на Гаїті звільнила решту викрадених місіонерів

Четвер, 16 грудня 2021, 23:25
Банда на Гаїті звільнила решту викрадених місіонерів
ФОТО: GETTY IMAGES

Місіонери, викрадені бандою "400 мавозо" на Гаїті 16 жовтня, звільнені.

Джерело: CNN з посиланням на джерело в силах безпеки Гаїті та міністра юстиції Гаїті Берто Дорсе

Деталі: Як уже повідомлялося, двох місіонерів було звільнено 21 листопада. Через два тижні були звільнені ще троє заручників, а в четвер вранці – решта 12. Джерело в силах безпеки Гаїті повідомило, що вони були звільнені в районі Морн Кабрі.

Згідно з джерелом, місіонерів знайшли місцеві жителі, які висадили їх у місцевому відділенні поліції, недалеко від території, яку контролює банда. Джерело додало, що звільнена група проходить медичний огляд і виглядає "худою".

Згідно з джерелом, "400 мавозо" заплатили викуп – раніше банда вимагала по мільйону доларів за кожного заручника. Офіційний представник США також повідомив, що викуп було сплачено, але не урядом США. Хоча точна сума не відома, джерело повідомило, що вона набагато менша від початкового запиту в мільйон доларів.

Передісторія:

  • 17 жовтня стало відомо, що банда в Порт-о-Пренсі, столиці Гаїті, викрала 17 християнських місіонерів із США та членів їхніх сімей. До числа викрадених належать п'ятеро дітей, в тому числі восьмимісячна дитина.
  • Були викрадені 16 американців та 1 канадець.
  • Група була на Гаїті, щоб відвідати дитячий будинок.
  • Місіонерів викрали з автобуса, який прямував до аеропорту.

"Українська правда" у Threads

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