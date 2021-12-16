Банда на Гаити освободила остальных похищенных миссионеров

Миссионеры, похищенные бандой "400 мавозо" на Гаити 16 октября, освобождены.

Источник: CNN со ссылкой на источник в силах безопасности Гаити и министра юстиции Гаити Берто Дорсе

Детали: Как уже сообщалось, двое миссионеров были освобождены 21 ноября. Через две недели были освобождены еще трое заложников, а в четверг утром – остальные 12. Источник в силах безопасности Гаити сообщил, что они были освобождены в районе Морн Кабри.

Согласно источнику, миссионеров нашли местные жители, которые высадили их в местном отделении полиции, недалеко от территории, которую контролирует банда. Источник добавил, что освобожденная группа проходит медосмотр и выглядит "худой".

Согласно источнику, "400 мавозо" заплатили выкуп – раньше банда требовала по миллиону долларов за каждого заложника. Официальный представитель США также сообщил, что выкуп был уплачен, но не правительством США. Хотя точная сумма не известна, источник сообщил, что она намного меньше первоначального запроса в миллион долларов.

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