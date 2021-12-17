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Одесский художественный музей передали в госсобственность

Пятница, 17 декабря 2021, 14:10
Фото с сайта Одесского горсовета

Депутаты Одесского областного совета передали Одесский художественный музей Министерству культуры Украины.

Источник: "Суспільне"

Детали: На заседании 17 декабря это решение поддержали 43 депутата облсовета.

Музей был подчинен областному совету. Одесский облсовет со второй попытки проголосовал за то, чтобы передать музей из коммунальной собственности в государственную.

Кроме этого, на заседании звучало предложение переименовать учреждение в Музей имени Маразли, но его отклонили.

По словам депутатов, национализация музея стала первым шагом к его передаче.

Такое решение, по мнению областных депутатов, может способствовать развитию учреждения и увеличить заработную плату его работников.

Этому предшествовало: 14 октября президент Владимир Зеленский предоставил Одесскому художественному музею статус национального и поручил проработать вопрос о присвоении музея имени его умершего руководителя Александра Ройтбурда.

Предыстория:

  • Музей был открыт 6 ноября 1899 годв, в этом году ему исполнилось 122 года.
  • 8 августа стало известно, что руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд умер
  • Ройтбурд несколько лет боролся за должность руководителя Одесского художественного музея, еще в 2017 году он выиграл соответствующий конкурс, однако чиновники оказывали этому сопротивление. Только в декабре 2020 года художник окончательно получил возможность управлять музеем.
  • После смерти Ройтбурда Одесский художественный музей временно возглавила Александра Ковальчук – депутат Одесского горсовета и до недавнего времени заместитель директора этого музея.
  • Александр Ройтбурд посмертно признан художником года по версией "Украинской правды". Премию УП за него 15 декабря получила жена Анна Маколкина.

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Темы: Одессакультура
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