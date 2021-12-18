Кількість випадків "Омікрону" подвоюється за 1,5-3 дні – ВООЗ
Кількість випадків варіанта коронавірусу "Омікрон" подвоюється за 1,5-3 дні в районах, де він циркулює.
Джерело: Reuters із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я
Деталі: Як повідомляє ВООЗ, варіант "Омікрон" був зареєстрований у 89 країнах і кількість випадків захворювання подвоюється за 1,5–3 дні в районах, де можлива передача інфекції.
ВООЗ попередила, що за такого швидкого зростання захворюваності лікарні можуть бути переповнені в деяких місцях.
"Госпіталізація у Великій Британії та Південній Африці продовжує зростати, і, враховуючи число випадків, що швидко зростає, цілком можливо, що багато систем охорони здоров'я можуть бути швидко перевантажені", - йдеться в повідомленні.
У ВООЗ зазначили, що "Омікрон" швидко поширюється у країнах із високим рівнем популяційного імунітету, але незрозуміло, чи це пов'язано зі здатністю вірусу ухилятися від імунітету, властивою йому підвищеною здатністю до передачі або поєднанням того й іншого.
Зазначається, що досі недостатньо даних про тяжкість захворювання, викликаного цим штамом коронавірусу, а також про вплив на тяжкість захворювання вакцинації і раніше набутого імунітету.
Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин
Передісторія:
- 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
- Повідомлялося, що "Омікрон" має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.
- У ВООЗ заявили, що Omicron більш заразний, ніж Delta, і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми.
- G7 ("Велика сімка") назвала варіант Omicron "найсерйознішою загрозою" для глобальної охорони здоров'я.
- 18 грудня стало відомо, що штам "Омікрон" виявили в Україні.