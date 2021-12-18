Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість випадків "Омікрону" подвоюється за 1,5-3 дні – ВООЗ

Субота, 18 грудня 2021, 12:11
Кількість випадків Омікрону подвоюється за 1,5-3 дні – ВООЗ
AFP via Getty Images

Кількість випадків варіанта коронавірусу "Омікрон" подвоюється за 1,5-3 дні в районах, де він циркулює.

Джерело: Reuters із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я

Деталі: Як повідомляє ВООЗ, варіант "Омікрон" був зареєстрований у 89 країнах і кількість випадків захворювання подвоюється за 1,5–3 дні в районах, де можлива передача інфекції.

ВООЗ попередила, що за такого швидкого зростання захворюваності лікарні можуть бути переповнені в деяких місцях.

"Госпіталізація у Великій Британії та Південній Африці продовжує зростати, і, враховуючи число випадків, що швидко зростає, цілком можливо, що багато систем охорони здоров'я можуть бути швидко перевантажені", - йдеться в повідомленні.

У ВООЗ зазначили, що "Омікрон" швидко поширюється у країнах із високим рівнем популяційного імунітету, але незрозуміло, чи це пов'язано зі здатністю вірусу ухилятися від імунітету, властивою йому підвищеною здатністю до передачі або поєднанням того й іншого.

Зазначається, що досі недостатньо даних про тяжкість захворювання, викликаного цим штамом коронавірусу, а також про вплив на тяжкість захворювання вакцинації і раніше набутого імунітету.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Передісторія

  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
  • Повідомлялося, що "Омікрон" має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. 
  • У ВООЗ заявили, що Omicron більш заразний, ніж Delta, і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми.
  • G7 ("Велика сімка") назвала варіант Omicron "найсерйознішою загрозою" для глобальної охорони здоров'я.
  • 18 грудня стало відомо, що штам "Омікрон" виявили в Україні. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: