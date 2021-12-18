Кількість випадків "Омікрону" подвоюється за 1,5-3 дні – ВООЗ

Кількість випадків варіанта коронавірусу "Омікрон" подвоюється за 1,5-3 дні в районах, де він циркулює.

Джерело: Reuters із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я

Деталі: Як повідомляє ВООЗ, варіант "Омікрон" був зареєстрований у 89 країнах і кількість випадків захворювання подвоюється за 1,5–3 дні в районах, де можлива передача інфекції.

ВООЗ попередила, що за такого швидкого зростання захворюваності лікарні можуть бути переповнені в деяких місцях.

"Госпіталізація у Великій Британії та Південній Африці продовжує зростати, і, враховуючи число випадків, що швидко зростає, цілком можливо, що багато систем охорони здоров'я можуть бути швидко перевантажені", - йдеться в повідомленні.

У ВООЗ зазначили, що "Омікрон" швидко поширюється у країнах із високим рівнем популяційного імунітету, але незрозуміло, чи це пов'язано зі здатністю вірусу ухилятися від імунітету, властивою йому підвищеною здатністю до передачі або поєднанням того й іншого.

Зазначається, що досі недостатньо даних про тяжкість захворювання, викликаного цим штамом коронавірусу, а також про вплив на тяжкість захворювання вакцинації і раніше набутого імунітету.

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